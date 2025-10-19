Обстріл РФ шахти на Дніпропетровщині: всіх гірників дістали з-під землі

Кадри удару по шахті на Дніпропетровщині

Під час атаки під землею перебували 192 співробітники шахти

Російські війська масовано обстріляли шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. За попередніми даними, обстріл відбувся у Тернівні. Як інформує «Главком» з посиланням на ДТЕК, усіх гірників, які опинились під землею через атаку, підняли на поверхню.

«Всіх шахтарів ДТЕК вдалося підняти на поверхню після масштабної атаки ворога. Ніхто з колег не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, під час атаки під землею перебували 192 співробітники шахти. Це вже четверта масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

У ДТЕК наголосили, що росіяни вчергове вдарили по українській енергетиці саме напередодні старту опалювального сезону.

Нагадаємо, 26 серпня російська окупаційна армія здійснила атаку на шахту ДТЕК. Через обстріл загинув один працівник, ще троє отримали поранення.