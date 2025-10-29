Масована атака на Одещину: є поранений, пошкоджено енергетичний об’єкт

26,9 тис. домівок в Одеській області залишаються без світла

У ніч проти 29 жовтня російська терористична армія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Є постраждалий, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. На жаль, є постраждалий, якому надано необхідну медичну допомогу. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над її відновленням. Об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах», – йдеться у повідомленні.

ДТЕК додає, що уночі РФ завдала удару по енергетичному об’єкту компанії в Одеській області. Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 7 тис. родин. Ще 26,9 тис. домівок залишаються без світла.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня російські терористи атакували Одещину. За попередніми даними, у регіоні пролунали численні вибухи, працювала ППО.

Зокрема, на Одещині два поїзди прямують із затримками через безпекову ситуацію в регіоні.