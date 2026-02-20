Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 21-22 лютого

У Музеї історії міста Києва відкрилася виставка «Проєкт 24.02.2022», що об’єднала роботи українських художників-військовослужбовців та митців платформи «Культурні сили»

Останні вихідні зими у столиці обіцяють бути насиченими. На театралів чекають цікаві вистави від зіркової The best із Наталією Сумською та Анатолієм Хостікоєвим до напруженого екзистенційного протистояння у класиці «Трамвай «Жадання». Для поціновувачів музики справжньою подією стане презентація нового альбому The Maneken, а на любителів фентезі чекає масштабна кінопрем’єра «Мавка. Справжній міф» у Палаці «Україна». Не залишаться без уваги і наймолодші глядачі, для яких Світлана Тарабарова підготувала казкову подорож у мюзиклі «Мамине намисто».

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити протягом тижня 21-22 лютого.

Зміст

Музеї

Виставка «Світло жінки»

Виставка «Світло жінки» – це художнє дослідження багатогранності жіночої природи. Від повсякденних справ до величних моментів тріумфу, від тендітності до незламної сили – у кожному прояві живе особлива енергія.

У залах виставки ви побачите калейдоскоп життєвих сюжетів. Це не просто живопис, афіксація того самого «світла», яке жінка щедро дарує оточуючим, часто навіть не помічаючи цього. Автори робіт пропонують глядачеві зупинитися і відчути: як цей промінь трансформує простір, дарує надію та надихає на життя.

Коли: з 15 по 24 лютого 2026 року

Місце проведення: Музей-квартира Павла Тичини, вул. Терещенківська, 5, кв. 1,3.

Виставка «Київ – Харків: одне життя»

Відкриття виставки «Київ – Харків: одне життя» фото: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України

Виставка «Київ – Харків: одне життя» – проєкт, що осмислює досвід війни через образ міста, пам’ять і міжпоколінний діалог. У центрі виставки – творчий симбіоз учителя та його учениць. Голова Національна спілка художників України, Заслужений художник України Костянтин Чернявський та молоді художниці – членкині НСХУ Вікторія Василиненко, Аміна Мансурова й Анна Маклюк – представили роботи, об’єднані темою незламних українських міст.

Київ і Харків у цих полотнах постають як символи пам’яті, стійкості та життя, що триває попри сирени й вибухи.

Коли: до 12 березня 2026 року

Місце проведення: Будинок-музей Марії Заньковецької, вул. Велика Васильківська, 121.

Виставка «Проєкт 24.02.2022»

У Музеї історії міста Києва відкрилася виставка «Проєкт 24.02.2022», що об’єднала роботи українських художників-військовослужбовців та митців платформи «Культурні сили».

«Це художня рефлексія про точку неповернення – трансформацію суспільства та особисті уявлення авторів про шлях, який ми долаємо просто зараз», – зазначають організатори проєкту.

Експозиція приурочена до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії та досліджує досвід війни через особисті історії авторів, які поєднують творчу діяльність зі службою у війську.

Коли: з 18 лютого по 1 березня 2026 року

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Театри

Вистава The Best

Вистава за мотивами творів Артура Хейлі The best. Канадець Артур Хейлі відомий своїми творами у жанрі так званого виробничого роману і тому всесвітньо визнаний представниками різних професій. Підхід автора полягав у тому, щоб не писати того, чого не знаєш досконально сам. Тому він ретельно збирав інформацію для своїх романів, а іноді навіть влаштовувався в ту галузь, опис роботи в якій був важливий для чергового задуму.

Отже, уявіть, що в розміреному житті підполковника Антона Сергійовича з'являється не одна жінка, а три. І всі вони зовсім не схожі одна на одну. Але кожна з них унікальна і навіть здатна бути для офіцера найкращою. Кожна претендентка приваблива, цікава, неординарна та чарівна. Як тут не помилитися і зробити правильний вибір? Як визначити, яка з них The best?

У ролях: народні артисти України Наталія Сумська Анатолій Хостікоєв та Людмила Смородіна, а також заслужена артистка України Любов Куб’юк.

Коли: 21 лютого, 18:00

Місце проведення: Національна музична академія України, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.

Вистава «Трамвай «Жадання»

Постановка за п'єсою Теннессі Вільямса – це «прохання про розуміння делікатних людей». Історія розгортається в Новому Орлеані, куди до своєї сестри Стелли та її чоловіка Стенлі приїздить аристократка Бланш Дюбуа.

З першої хвилини між героями спалахує екзистенційне протистояння. Це подорож найпотаємнішими кімнатами підсвідомості, де вразливість зустрічається з насильством, а жага до кохання стає способом рефлексії травми. Чи є делікатність слабкістю, чи це сміливість залишатися собою попри страх відторгнення?

Акторський склад: народні артисти України Наталя Доля, Олег Комаров, Сергій Озіряний та Дмитро Савченко, заслужені артисти України Олександр Валюк та Наталія Шевченко, а також Ольга Гришина, Олена Червоненко, Вадим Єрмішин, Євген Храмцов, Валерій Гайфуллін.

Коли: 21 лютого, 16:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Вистава «Тиша до небес»

Ритуальна комедія про теперішнє та майбутнє.

Справи сімейні: батьки, діти, онуки – велика, дружна родина. Вони так рідко бачаться, а от нарешті трапилася нагода зібратися разом, хоча причина й не надто радісна. Сімейство вирішує справи та заразом розмірковує на вічні теми: «Що на небесах дійсно має сенс?», «Кого пускатимуть до раю?». Роблять вони це надзвичайно дотепно, з відбірним гумором.

Коли: 21 лютого, 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Мюзикл «Тигролови»

Мюзикл «Тигролови» (за мотивами роману Івана Багряного «Тигролови») режисера Сергія Павлюка – це динамічна постановка із насиченою сюжетною лінією, де є любов, свобода та жага до життя.

«Сміливі завжди мають щастя» – важливий посил, що здатний надихнути та спонукати до рішучих дій. При цьому, за будь-яких обставин, не розгубити своє душевне багатство та зберегти в собі людину – повноцінну, самодостатню, вільну особистість, яка зможе проявити активну життєву позицію і перемогти зло.

Головний герой, молодий український інженер-авіатор Григорій Многогрішний, правнук гетьмана Дем’яна Многогрішного, знаходить у собі сили кинути виклик страшній системі, витримати надважкі випробування, перемогти відчай і безвихідь, вистояти та зберегти людяність, долаючи перепони на шляху до щастя.

Коли: 21 лютого, 17:00

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Останній кадр»

Вистава «Останній кадр» – глибокий погляд у світ, де сцена і реальність сплітаються у складний монтаж стосунків, а сценарій пише жорстока правда життя. Це історія про те, як кіно – і життя – стають єдиним кадром, де крихкість тримає світ на нитці, а страх втратити керує кожним рухом. Про крик, заглушений шепотом, і слова, які знищують і зцілюють одночасно.

Ніч, де тіні розмовляють голосніше за слова, а любов – це поле бою без правил. Він і вона – на межі правди і болю, де кожен погляд – вирок, а кожен подих – обіцянка вибуху.

Світло прожекторів згасає, але справжній фільм починається за лаштунками. Їх лише двоє. Сценарій пишеться між сварками, каяттями і спалахами пристрасті.

У ролях: Олена Тополь та Степан Янчук.

Коли: 22 лютого, 18:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Вистава «Бука»

Що буде, якщо принцеса – розумна, з почуттям гумору – зрозуміє, що втомилася жити в чужій казці? Їй 35, у неї немає замку, зате є диплом філософині, дивна сусідка й робота, яку важко пояснити мамі. А ще – глибока потреба сказати вголос: «мені набридло».

«Бука» – це іронічна сповідь сучасної жінки, яка виросла на казках, але опинилась у реальності, де замість щастя до кінця життя – комуналка, кредитка й культурний тиск бути «ідеальною». Вистава досліджує, як соціальні ролі й казкові стандарти ламають наше відчуття себе. Сатира, стьоб, самоіронія – як зброя проти штучної глянцевості й щоденної самотності.

«Бука» – це голос тих, хто вже зняв корону і готовий чесно говорити про свої провали, мрії й право бути собою – не принцесою, не букою, а людиною. Це смішно. Це боляче. Це терапевтично.

Коли: 22 лютого, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Концерти

Концерт Yaktak

Yaktak – представник нової хвилі української музики, чиї треки регулярно посідають перші сходинки стримінгових платформ. Найвідоміші композиції виконавця – «Ендорфін», «Небо», «Погляд» та «Уночі» – вже встигли стати популярними далеко за межами інтернет-мережі.

За словами організаторів, майбутнє шоу в Києві – це спроба перенести інтимність студійних записів на велику сцену. Програма побудована на живому спілкуванні та емоційному контакті з аудиторією. Глядачам обіцяють особливу атмосферу, де добре знайомі хіти зазвучать у новому форматі.

Коли: 21 лютого, 19:00

Місце проведення: Atlas Plaza, проспект Лобановського, 119.

Концерт The Maneken

The Maneken – сольний проєкт українського музиканта та продюсера Євгена Філатова – готує гучне повернення. 21 лютого виходить Nova Era, перший повноформатний альбом артиста за останні дев’ять років. Ця платівка стала результатом великого життєвого шляху та позначає новий етап у творчості проєкту, що з 2007 року формує обличчя якісної української електроніки.

У новому альбомі Nova Era переплітаються електропоп, фанк та насичені електронні фактури. Це музика, яка не намагається копіювати західні тренди, а говорить власною мовою, пропускаючи світові впливи крізь особистий досвід автора. Особливої глибини запису додає масштаб: над створенням альбому працювали понад 70 музикантів з України та різних куточків світу. Саме така різноманітність живих інструментів та голосів наповнила альбом особливим диханням.

Презентація Nova Era – це рідкісна можливість почути, як сучасна українська музика природно звучить у глобальному контексті, не втрачаючи своєї ідентичності.

Коли: 21 лютого, 19:00

Місце проведення: Oragin Stage, вул. Шота Руставелі 16.

Концерт єднання. Капела Ревуцького

У Будинку вчених відбудеться музична зустріч за участі артистів Капели ім. Л. М. Ревуцького. Формат заходу передбачає спільне виконання відомих українських пісень професійними виконавцями та глядачами в залі.

Коли: 22 лютого, 15:00

Місце проведення: Київський Будинок вчених НАН України, вулиця Володимирська, 45А.

Мюзикл «Мамине намисто»

Мюзикл «Мамине намисто» – це вишукана театральна подорож, створена для сімейного перегляду. Тут кожен глядач, незалежно від віку, знайде щось близьке серцю. Авторка й оповідачка мюзиклу – відома співачка, авторка пісень і мати трьох дітей Світлана Тарабарова.

За сюжетом брат і сестра вирушають у небезпечну мандрівку, аби зібрати розсипане мамине чарівне намисто. Їхній шлях пролягає через дивовижні світи: Країну Добра, Гори Дружби, Долину Радості та Таємну Печеру, де темрява випробовує щирість і силу їхніх сердець. На кожному кроці діти вчаться підтримувати одне одного, довіряти попри що, бути сміливими й не зраджувати добру навіть у найскладніші моменти. Головні герої обов'язково доведуть, що доброта, любов і сміливість здатні перемогти будь-яке зло.

Коли: 22 лютого 2026, 18:00

Місце проведення: Міжнародний центр культури і мистецтв, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

Шоу «Природній відбір»

«Природній відбір» – це стендап-екзамен, де найбільші оптимісти комедійного цеху отримають лише 60 секунд, щоб завоювати публіку. А долю їх виступів вирішують коміки з багаторічним досвідом. Їхня мета – не просто оцінити, а знайти справжній талант серед новачків.

Журі

Руслан Колесник @ruslan92.ua

Дмитро Носов @nosovdima

Джейхун Сафаров @dzheikhun.s

Паша Пінчук @pasha_pinchuk

Виступаючі

Вікторія Голікова @by_viho

Влад Савченко @saventiu777

Олеся Юхнович @olesya.yukh

Євгеній Мазурян @mazuryan_frumos

Магамед Мурадов @magam_muradov

Ігнат Михайлюк @ihnat_mykhailiuk

Марина Горнєєва @m.hornieieva

Марк Ільчук @mark.ilchuk

Коли: 21 лютого, 16:00

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Недільний стендап

Цієї неділі у Comedy Room на глядачів чекають лише найкращі жарти та крута імпровізація від досвідчених коміків.

Цього вечора на сцені: Арсен Пучков, Микита Механіков, Раміль Янгулов. Ведучий вечора Валентин Перуз.

Ці люди зроблять ваш вечір веселішим і трохи розвантажать ментальний стан в ці важкі часи.

Коли: 22 лютого, 19:00

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.

Національна кінопрем'єра фільму «Мавка»

22 лютого 2026 року вперше в Палаці «Україна» відбудеться національна кінопрем’єра. Глядачі побачать головний фільм цієї весни – «Мавка. Справжній Міф». У рамках кінопрем’єри відбудеться зустріч з командою фільму.

Романтичне фентезі «Мавка. Справжній міф» розповідає про містичну Мавку, яка закохується у біолога Лук’яна замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому Темному озері. Але мешканки озера, мавки та русалки, не готові так легко відпустити свою здобич. Вони ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні, а Лук’ян дістався їм.

Коли: 22 лютого, 17:00

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.