Дрон атакував підприємство у Броварському районі, під завалами можуть бути люди

На території підприємства загорілася адміністративна будівля, частково зруйновані конструкції

Сьогодні, 5 червня 2026 року, у Броварському районі Київщини внаслідок удару російських дронів загинула одна людина, ще четверо отримали травми. Ворог атакував цивільне підприємство харчової промисловості, де в момент удару працювали люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Повідомляється, що російські дрони вдарили по цивільному підприємству харчової промисловості у Броварському районі. Удар припав на момент, коли працівники виконували свої звичайні робочі обов’язки.

На території підприємства загорілася адміністративна будівля, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати люди. Двох працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати.

У КОВА зазначили, що на місці працюють усі необхідні служби, тривають рятувальні роботи, пошук людей та ліквідація наслідків атаки.

Голова Київської ОВА Микола Калашник наголосив, що Росія вкотре продемонструвала: її метою є не військові об’єкти, а звичайні люди, які живуть і працюють на власній землі. Удар по харчовому підприємству – черговий приклад навмисного знищення цивільної інфраструктури та цивільних.

Нагадаємо, у ніч на 4 червня російські окупанти завдали удару по промисловому об’єкту в Бориспільському районі. Унаслідок атаки поранення дістав працівник підприємства. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Також 4 червня у Переяславському районі Київської області під час повітряної тривоги спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, займанню передували звуки вибухів. Наразі у небо піднялися величезні стовпи чорного диму, які помітно за кілометри від епіцентру події.

Раніше очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що унаслідок російського обстрілу у Бориспільському районі водій бензовозу отримав поранення. Тоді ж окупанти здійснили масовану атаку на Київську область із застосуванням ударних безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, підприємства та транспорт