Естонія профінансувала виробництво нових ракет ППО в Європі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Естонія інвестувала €7 млн у розробника зенітних ракет Frankenburg
фото: Frankenburg Technologies

Стартап планує створити дешевші системи ППО та запустити серійне виробництво ракет у Євросоюзі

Естонія інвестувала 7 млн євро з державного Оборонного фонду в стартап Frankenburg Technologies, який розробляє зенітні ракети та планує налагодити масове виробництво систем протиповітряної оборони в Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонського мовника ERR.

Як зазначили в Міністерстві економіки та комунікацій Естонії, інвестиція стала частиною ширшого раунду фінансування, у межах якого компанія залучила загалом 30 млн євро. Кошти мають допомогти стартапу пришвидшити розробку та виробництво нових систем ППО.

Очільник відомства Ерккі Келдо заявив, що підтримка Frankenburg Technologies демонструє можливість створення в Естонії критично важливих оборонних технологій, які можуть посилити безпеку не лише країни, а й усієї Європи.

Залучене фінансування планують спрямувати на створення виробничих майданчиків у країнах ЄС для випуску зенітних ракет. За задумом розробників, два підприємства зможуть виробляти до 100 ракет на добу кожне та матимуть можливість швидкого масштабування виробництва у разі зростання потреб оборонного сектору.

Компанію Frankenburg Technologies заснували у 2024 році. За цей час вона вже представила свій перший продукт – зенітну ракету малої дальності Mark I, яка наразі проходить етап випробувань і підготовки до промислового виробництва. Розробка першої моделі тривала близько 13 місяців.

Окремим напрямком проєкту стане створення спеціалізованих виробничих ліній для виготовлення ракетних двигунів і бойових частин на території Євросоюзу. Це, за задумом розробників, має забезпечити технологічну незалежність від зовнішніх постачальників і посилити оборонну автономію ЄС.

Нагадаємо, що бюджетний комітет Бундестагу дозволив Міністерству оборони Німеччини розпочати закупівлю тисяч бойових безпілотників-камікадзе для потреб Бундесверу, скоригувавши загальну суму програми та запровадивши додаткові вимоги парламентського контролю.

Естонія профінансувала виробництво нових ракет ППО в Європі
