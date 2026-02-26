У Кривому Розі зросла кількість постраждалих після удару РФ по багатоповерхівці

На цей час відомо про двох поранених

У Кривому Розі кількість постраждалих зросла до двох внаслідок ворожої атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Зазначається, що за медичною допомогою звернулася 82-річна жінка. Раніше повідомлялося, що поранень зазнав 89-річний чоловік. Медики надають йому усю необхідну допомогу.

Варто зазначити, що через ворожу атаку у місті сталася пожежа. Російські загарбники пошкодили багатоповерхівку. Зафіксовані пошкодження конструктивних елементів та значна кількість вибитих вікон.

Нагадаємо, у Кривому Розі російський ударний дрон типу «шахед» влучив у п’ятиповерховий житловий будинок.

Як повідомлялося, у ніч на 26 лютого Харків зазнав масованої комбінованої атаки дронами та ракетами. Під ударом опинилися щонайменше чотири райони: Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський.

Крім того, цієї ночі російські окупанти атакували Запоріжжя. Унаслідок російської атаки постраждала щонайменше одна людина.

До слова, у Харкові 25 лютого вперше було зафіксовано застосування російського FPV-дрона на оптоволокні. За даними слідства, близько 15:00 безпілотник діаметром 13 дюймів вдарив по території Київського району міста та влучив у дерево. Це перший підтверджений випадок використання FPV-дрона на оптоволоконному керуванні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення РФ.