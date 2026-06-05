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Через ревнощі застрелив жінку та побратима: на Київщині оголошено підозру військовому

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Через ревнощі застрелив жінку та побратима: на Київщині оголошено підозру військовому
Затриманому загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Попередньо встановили, що підозрюваний перебував на службі у стані алкогольного сп'яніння

На Київщині військовослужбовця підозрюють у вбивстві двох людей та замаху на вбивство ще одного чоловіка. Трагедія сталася ввечері 2 червня у Фастівському районі. Про це інформує «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

До правоохоронців звернувся військовослужбовець та повідомив, що під час несення служби один із його колег відкрив стрілянину по побратимах.

На місці події виявили тіла військового та жінки. Ще одного чоловіка з вогнепальними пораненнями госпіталізували до лікарні.

Попередньо встановили, що підозрюваний перебував на службі у стані алкогольного сп'яніння. За версією слідства, через ревнощі він двічі вистрілив із автомата у 53-річного чоловіка.

Після цього пішов до сусіднього приміщення, де смертельно поранив жінку та іншого військовослужбовця, а потім втік. Згодом його затримали.

Слідчі повідомили військовослужбовцю про підозру за фактами закінченого замаху на вбивство та умисного вбивства двох осіб. Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у Києві поліцейські оголосили про підозру 43-річній жінці, яка влаштувала стрілянину у дворі житлового будинку у Святошинському районі. Зловмисниця кілька разів вистрілила в 27-річного чоловіка після того, як він зробив компанії зауваження через галас. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції від лікаря швидкої медичної допомоги. Медики повідомили, що у квартирі на проспекті Академіка Корольова виявлено та госпіталізовано 27-річного чоловіка з пораненням руки та живота.

Раніше у Бориспільському районі поліція затримала місцевого жителя, який влаштував стрілянину з вікна власної квартири та пошкодив чужу автівку. Інцидент стався напередодні, 28 травня, у місті Яготин. Близько 15:16 до правоохоронців звернулася жінка, яка заявила, що її сусід вистрілив із рушниці прямо з вікна багатоповерхівки.

Теги: Київщина вбивство стрілянина

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