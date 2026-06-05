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Теракт на «Новій пошті» у Києві: працівник розповів про детонацію посилки (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Теракт на «Новій пошті» у Києві: працівник розповів про детонацію посилки (відео)
Вранці 4 червня на сортувальному центрі поштового оператора в Оболонському районі Києва стався вибух
фото: Національна поліція України

Працівник пошти зазначив, що вибух нагадував удар дрона-камікадзе

З'явилися перші подробиці ранкового терористичного акту на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва. Співробітник підприємства розповів, що вибух стався на сортувальному центрі «Нової пошти». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву працівника пошти.

За словами очевидця, посилки рухалися конвеєрною стрічкою, коли один із працівників почав їх знімати. Саме в цей момент пролунав потужний вибух. Чоловік зазначив, що спалах був настільки сильним, що через іскри, які сипалися згори, нагадував удар дрона-камікадзе. Одразу після детонації на терміналі виникла пожежа.

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Нагадаємо, внаслідок вибуху на терміналі «Нової пошти» в Оболонському районі Києва посилки загинув 59-річний чоловік, ще двоє працівників віком 37 і 41 рік отримали поранення. Київська міська прокуратура вже кваліфікувала подію як терористичний акт, досудове розслідування доручено слідчим СБУ.

Теги: вибух теракт Київ Нова пошта

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