Річниця Революції Гідності: програма заходів у Києві 20 лютого 2026 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Річниця Революції Гідності: програма заходів у Києві 20 лютого 2026 року
Організатори просять учасників дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги
фото: Юлія Олексенко/Facebook

Під час заходів у центральній частині столиці діятимуть посилені заходи безпеки

20 лютого, у дванадцяту річницю трагічних подій на Майдані, у столиці відбудеться низка меморіальних, культурних та просвітницьких заходів. Через дію воєнного стану події будуть лаконічними, а в центрі міста посилять заходи безпеки. Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує «Главком».  

Меморіальні заходи:

  • щорічна тиха акція «Ангели Пам’яті» вздовж Алеї Героїв Небесної Сотні (20 лютого, 11:30);
  • меморіально-мистецька акція «Територія Гідності» на Майдані Незалежності (перед Монументом Незалежності) (20 лютого, 7:00);
  • церемоніал вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності біля Екуменічного храму Архістратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ на Алеї Героїв Небесної Сотні (20 лютого, 10:00–11:30);
  • «Хода пам’яті» від Майдану Незалежності до Екуменічного храму Архістратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ на Алеї Героїв Небесної Сотні (покладання квітів, запалення лампадок, панахида) (20 лютого, 18:00);
  • меморіальні заходи за участю представників органів влади, місцевого самоврядування та громадськості, церемонії покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків на честь Героїв Небесної Сотні (20 лютого у всіх районах Києва).

Театрально-мистецькі події:

  • вистава «П’єса 22, або Шлях героя» у Київському національному академічному театрі оперети (20 лютого, 18:00);
  • презентація концертної програми Муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Л. М. Ревуцького «Співаємо разом!» у Будинку вчених Національної академії наук України (22 лютого, 15:00).

Виставкові проєкти:

  • тематична виставка у парку «Наталка» (19-25 лютого);
  • вулична виставка «40 подій Євромайдану…» на Майдані Незалежності (біля Монумента Незалежності) (20 лютого, 12:00);
  • виставка архівних документів «До Дня Героїв Небесної Сотні» (читальна зала Державного архіву міста Києва).

Просвітницькі та освітні заходи:

  • патріотична стрим-бесіда з учасником Революції Гідності І. Братусем на тему «Майдан. Свобода. Пам’ять» у Спеціалізованій молодіжній бібліотеці міста Києва (19 лютого);
  • міський патріотичний конкурс аплікацій учнівської молоді «Ангели Свободи» в Київському центрі дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання (19-20 лютого);
  • навчально-просвітницький захід «Небесна Сотня: ціна свободи» (в межах реалізації проєкту «Незламність – генетичний код українців») у Київській Малій академії наук учнівської молоді (19 лютого);
  • проведення в закладах освіти столиці тематичних інформаційно-просвітницьких, патріотично-виховних, меморіальних заходів та онлайн-проєктів (уроки мужності і слави, години пам’яті, вікторини, вебінари, конференції, дискусії, перегляд відеофільмів, покладання квітів тощо) протягом лютого.
  • У соцмережах Facebook та Instagram триває флешмоб #ЦеПроСвободу, де закликають ділитися спогадами про події на Майдані.

Заходи безпеки

У місцях проведення масових акцій 18–20 лютого чергуватимуть бригади екстреної медичної допомоги та посилені наряди правоохоронців. Організатори просять учасників дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Україні 20 лютого вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні, 10 років тому, під час Революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піка. 20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Майдану. З 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло 78 осіб, після 20 лютого – ще 20.

