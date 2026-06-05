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Вибух на поштовому терміналі в Оболонському районі: загинув чоловік, двоє поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вибух на поштовому терміналі в Оболонському районі: загинув чоловік, двоє поранені
Поштовий термінал в Оболонському районі Києва, де стався вибух
фото: Національна поліція України

Вибух стався в момент, коли співробітники центру оглядали одну з посилок

Сьогодні вранці на сортувальному центрі поштового оператора в Оболонському районі Києва стався вибух: 59-річний чоловік загинув, ще двоє працівників віком 37 і 41 рік отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався сьогодні вранці на території сортувального центру одного з поштових операторів в Оболонському районі столиці. За попередньою інформацією поліції, детонація відбулася в момент, коли співробітники центру оглядали одну з посилок.

Унаслідок вибуху загинув 59-річний чоловік. Ще двоє – чоловіки 37 і 41 року – зазнали поранень. Подробиці щодо стану постраждалих і характеру їхніх травм поліція наразі не уточнює.

До сортувального центру оперативно виїхали слідчо-оперативна група столичної поліції та вибухотехніки
До сортувального центру оперативно виїхали слідчо-оперативна група столичної поліції та вибухотехніки
фото: Національна поліція України

Обставини події встановлюються. Правоохоронці з’ясовують, що саме перебувало в посилці, яким чином небезпечний вміст потрапив до сортувального центру та чи є підстави кваліфікувати подію як умисний терористичний акт.

Нагадаємо, 4 червня, російська терористична армія повторно атакувала інноваційний термінал «Нової пошти» у Дніпрі. Компанія зауважила, що на момент удару всі співробітники перебували в укриттях і не постраждали.

До слова, 15 травня внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Києві загинули двоє працівників «Нової пошти».  

Теги: вибух Київ поліція Нова пошта

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