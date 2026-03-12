Чи безпечно їхати мостом Патона? Кличко розповів про результати технічної наради

Кличко нагадав, що у 2020 році місто було готове розпочати ремонт мосту Патона, було оголошено підрядника та план робіт

За підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст можна й надалі експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту. Але реконструкція обʼєкта, який є памʼяткою архітектури місцевого значення, необхідна. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі телеканалу «Київ», інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

За словами Кличка, останнє планове обстеження конструкцій мосту проводили у 2025 році товариством з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського». За його результатами підтверджено необхідність проведення робіт із реставрації. Водночас балансоутримувач споруди – КП «Київавтошляхміст» – постійно здійснює моніторинг технічного стану мосту та виконує комплекс робіт з його експлуатаційного утримання, додав мер столиці.

«Крім того, за підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст можна експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту», – наголосив Віталій Кличко.

На мосту Патона діють такі обмеження:

заборонено рух транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;

максимальна маса одного транспортного засобу – до 17 тонн;

максимальна маса транспортних засобів у колоні – до 10 тонн;

зберігається чинна схема руху: дві смуги з правого берега на лівий і три у зворотному напрямку.

Упродовж останніх п'яти років КП «Київавтошляхміст» виконує низку робіт з експлуатаційного утримання мосту та забезпечує цілодобовий контроль та виконує необхідні роботи з утримання обʼєкта.

Віталій Кличко нагадав, що в 2020 році місто було готове розпочати ремонтні роботи, було оголошено підрядника та план робіт. Водночас процедура закупівлі неодноразово оскаржувалася учасниками в Антимонопольному комітеті України. Через це рішення про визначення переможця неодноразово скасовували, що унеможливило завершення процедури та визначення генеральної проєктної організації. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році процедуру торгів скасували.

«Після цього держава, фактично, усунула місто і взяла проєкт на себе. У 2023–2024 роках Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області повідомляли КМДА про підготовку документації для проведення тендеру на розроблення науково-проєктної документації з реставрації мосту. А потім у 2025 році Агентство поінформувало про відсутність цільового фінансування для реалізації проєкту та визначення нового замовника робіт. Тобто, застопоривши на кільки років роботи з відновлення мосту, держава, можна сказати, від них відмовилася», – зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва також повідомив, що наразі місто опрацьовує питання визначення замовника робіт із розроблення науково-проєктної документації та подальшої реставрації мосту. Місто перебуває у взаємодії з центральними органами виконавчої влади, зокрема з Міністерством розвитку громад та територій України, щодо реалізації цього проєкту.

Конкретні етапи робіт і терміни їх реалізації визначатимуть після остаточного врегулювання організаційних питань щодо функцій замовника, проведення передбачених процедур та за результатами розробки відповідного проєкту.

Нагадаємо, раніше перший віцепрезидент НАН України, академік Вячеслав Богданов, заявив. що технічний стан мосту імені Є.О. Патона у Києві досяг критичної позначки, а його подальше використання без термінового ремонту загрожує катастрофічними наслідками. Богданов підкреслив, що міст Патона, якому вже 72 роки, перебуває в аварійному стані ще з 2017 року. Торішнє планове обстеження Інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського зафіксувало нові загрозливі факти: значні дефекти та пошкодження вже істотно впливають на надійність усієї споруди.

5 березня 2026 року у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що попри поважний вік споруди, міст імені Є. О. Патона визнано придатним для подальшої експлуатації. Такого висновку дійшли фахівці Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського та КП «Київавтошляхміст» за результатами технічного обстеження.

Раніше член-кореспондент Національної академії наук України, гендиректор Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського Олександр Шимановський заявляв, що столичний міст імені Євгена Патона можна врятувати, але до ремонту треба братися невідкладно.