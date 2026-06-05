Теракт у Києві: вибух на поштовому терміналі Оболоні розслідує СБУ

Внаслідок вибуху 59-річний чоловік загинув, ще двоє працівників віком 37 і 41 рік отримали поранення

Вибух у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, який стався сьогодні вранці, кваліфіковано як терористичний акт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на преслужбу Київської міської прокуратури. Як стало відомо, вибух стався у терміналі «Нової пошти».

«Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 258 КК України – терористичний акт, що призвів до загибелі людини», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясовують, що саме перебувало в посилці, яким чином небезпечний вміст потрапив до сортувального центру фото: Національна поліція України

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

За словами співробітника «Нової пошти», посилки рухалися конвеєрною стрічкою, коли один із працівників їх знімав. У цей момент пролунав вибух. Чоловік зазначив, що спалах нагадував удар дрона-камікадзе через іскри, які сипалися згори. Після вибуху виникла пожежа.

🤯Вибух на терміналі «Нової пошти» стався під час розвантаження відправлень, – працівник



За словами співробітника, посилки рухалися конвеєрною стрічкою, коли один із працівників їх знімав. У цей момент пролунав вибух. Чоловік зазначив, що спалах нагадував удар дрона-камікадзе… pic.twitter.com/0iXhYljzQ7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, сьогодні вранці на сортувальному центрі поштового оператора в Оболонському районі Києва стався вибух: 59-річний чоловік загинув, ще двоє працівників віком 37 і 41 рік отримали поранення. За попередньою інформацією поліції, детонація відбулася в момент, коли співробітники центру оглядали одну з посилок. Подробиць щодо стану постраждалих і характеру їхніх травм наразі немає.