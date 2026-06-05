Головна Київ Новини
search button user button menu button

Теракт у Києві: вибух на поштовому терміналі Оболоні розслідує СБУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Теракт у Києві: вибух на поштовому терміналі Оболоні розслідує СБУ
Поштовий термінал в Оболонському районі Києва, де стався теракт
фото: Офіс генерального прокурора

Внаслідок вибуху 59-річний чоловік загинув, ще двоє працівників віком 37 і 41 рік отримали поранення

Вибух у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, який стався сьогодні вранці, кваліфіковано як терористичний акт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на преслужбу Київської міської прокуратури. Як стало відомо, вибух стався у терміналі «Нової пошти».

«Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 258 КК України – терористичний акт, що призвів до загибелі людини», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясовують, що саме перебувало в посилці, яким чином небезпечний вміст потрапив до сортувального центру
Правоохоронці з’ясовують, що саме перебувало в посилці, яким чином небезпечний вміст потрапив до сортувального центру
фото: Національна поліція України

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

За словами співробітника «Нової пошти», посилки рухалися конвеєрною стрічкою, коли один із працівників їх знімав. У цей момент пролунав вибух. Чоловік зазначив, що спалах нагадував удар дрона-камікадзе через іскри, які сипалися згори. Після вибуху виникла пожежа.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, сьогодні вранці на сортувальному центрі поштового оператора в Оболонському районі Києва стався вибух: 59-річний чоловік загинув, ще двоє працівників віком 37 і 41 рік отримали поранення. За попередньою інформацією поліції, детонація відбулася в момент, коли співробітники центру оглядали одну з посилок. Подробиць щодо стану постраждалих і характеру їхніх травм наразі немає. 

Теги: вибух теракт Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія знищила у Дніпрі склад гуманітарної допомоги ООН
Кремль відкрив новий фронт: Путін атакує світову гуманітарну систему
24 травня, 09:35
Переговори між Росією та Україною у Москві неможливі, заявили в Офісі президента
Зеленський їде до Москви? Офіс президента відповів Кремлю
9 травня, 19:58
Склянка герметично закрита, зверху наліплена акцизна марка
Найбільша мережа супермаркетів України почала продавати горілку стаканами (фото)
9 травня, 21:06
Виставка оригінальних витворів українського золотарства XVII–XVIII століть
Куди сходити у Києві 18-24 травня: дайджест культурних подій
16 травня, 19:15
Готовий ресторан у Києві виставлено на продаж
Чи справді в Києві масово закриваються ресторани? Аналітики розкрили реальну ситуацію
18 травня, 16:00
Світові федерації вимагають покарати Росію за атаку на Київ
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
25 травня, 17:22
Допис вийшов на тлі нової хвилі погроз із Москви після чергової масованої атаки на Київ
Речник МЗС висміяв чергові погрози Росії атакувати Київ
25 травня, 23:20
Пожежа, яка вирувала після вибуху
У США в будинку стався вибух газу: розгорілася масштабна пожежа, є загиблі
29 травня, 04:14
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 червня
У Києві після масованої атаки РФ перекрито рух на семи вулицях
2 червня, 07:27

Новини

Дрон атакував підприємство у Броварському районі, під завалами можуть бути люди
Дрон атакував підприємство у Броварському районі, під завалами можуть бути люди
Через ревнощі застрелив жінку та побратима: на Київщині оголошено підозру військовому
Через ревнощі застрелив жінку та побратима: на Київщині оголошено підозру військовому
Теракт у Києві: вибух на поштовому терміналі Оболоні розслідує СБУ
Теракт у Києві: вибух на поштовому терміналі Оболоні розслідує СБУ
Вибух на поштовому терміналі в Оболонському районі: загинув чоловік, двоє поранені
Вибух на поштовому терміналі в Оболонському районі: загинув чоловік, двоє поранені
Український борщ на вишитому рушнику: оригінальний квітник прикрасив сквер у Києві
Український борщ на вишитому рушнику: оригінальний квітник прикрасив сквер у Києві
У Києві демонтовано пам’ятник Михайлу Булгакову (відео)
У Києві демонтовано пам’ятник Михайлу Булгакову (відео)

Новини

Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Сьогодні, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Вчора, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Вчора, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Вчора, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Вчора, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua