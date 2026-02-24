Головна Київ Новини
Як працюють метро та автобуси у центрі Києва 24 лютого (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Як працюють метро та автобуси у центрі Києва 24 лютого (схема)
Зміни пов’язані з проведенням у центрі столиці державних заходів до роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну
фото: atlant-m.kiev.ua/ілюстративне

24 лютого змінено рух п'яти маршрутів наземного громадського транспорту у центрі Києвва

Сьогодні, 24 лютого, у столиці змінено роботу окремих маршрутів наземного громадського транспорту та станції метро «Майдан Незалежності». Зміни пов'язані з проведенням у центрі столиці заходів на державному рівні до роковин повномасштабного вторгнення та тимчасовими обмеженнями руху, передбаченими Управлінням державної охорони України. Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком».

Зокрема, з початку руху і орієнтовно до 11:00 станція метро «Майдан Незалежності» працюватиме лише для пересадки між лініями. Вхід і вихід пасажирів тимчасово обмежать. У разі оголошення повітряної тривоги станція працюватиме як укриття.

Також 24 лютого змінять рух окремих маршрутів наземного громадського транспорту:

  • автобуси № 6ТР із початку руху і до закінчення заходів (орієнтовно до 13:30) та з 16:30 до 18:00 курсуватимуть від Мінського масиву до Повітрофлотського шляхопроводу під номером 6АР;
Схема зміненої ділянки тимчасового автобусного маршруту 6АР
Схема зміненої ділянки тимчасового автобусного маршруту 6АР
інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА
  • автобуси № 62 із початку руху і орієнтовно до 11:00 курсуватимуть від Ботанічного саду до залізничного вокзалу «Центральний» під номером 62А;
Тимчасова схема руху автобусного маршруту № 62
Тимчасова схема руху автобусного маршруту № 62
фнфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА
  • автобуси № 110 та № 111 із початку руху і орієнтовно до 12:00 курсуватимуть відповідно від вул. Милославської та Дарницької площі до Гаванського мосту за звичними маршрутами, далі – вул. Набережно-Хрещатицькою, вул. Нижній Вал, вул. Костянтинівською, вул. Верхній Вал, ст. м. «Контрактова площа». У зворотному напрямку – вул. Верхній Вал – Подільський мостовий перехід – далі за звичними маршрутами. Маршрути працюватимуть під номерами 110А та 111А;
Схема зміненої ділянки автобусного маршруту № 110
Схема зміненої ділянки автобусного маршруту № 110
фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА
  • автобуси маршруту № 114 із початку руху орієнтовно до 12:00 курсуватимуть від вул. Милославської до Гаванського мосту за звичним маршрутом, далі – вул. Набережно-Хрещатицькою, вул. Нижній Вал, вул. Костянтинівською, вул. Верхній Вал, ст. м. «Контрактова площа». У зворотному напрямку – вул. Верхній Вал – Подільський мостовий перехід – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Петра Вершигори – просп. Романа Шухевича – просп. Червоної Калини – далі за звичним маршрутом до вул. Радунської. Маршрут працюватиме під номером 114А.
Схема зміненої ділянки автобусного маршруту № 114
Схема зміненої ділянки автобусного маршруту № 114
фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

У Департаменті просять пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Сьогодні, 24 лютого 2026 року, минає чотири роки від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Протягом цього часу столиця регулярно стає ціллю повітряних атак. З 24 лютого 2022 року у місті пролунало 2045 тривог. Сумарна тривалість повітряних загроз у Києві станом на ранок 24 лютого 2026 року склала 2477 годин і 21 хвилину. Якщо перерахувати ці цифри у дні, виходить, що кияни провели в укриттях понад 103 доби – це фактично три з половиною місяці безперервної небезпеки.

