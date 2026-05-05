У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Залишайтеся в укриттях

У ніч на 5 травня столиця опинилася під ударом ворожих БпЛА. Про це пише «Главком».

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав, що у столиці гучно та закликав киян не залишати укриттів до відбою тривоги.

«В столиці гучно. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!», – написав Ткаченко.

Нагадаємо, зранку, 28 квітня, російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару постраждали люди.

«Ворог атакує Запоріжжя. Попередньо, двоє постраждалих. Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях до відбою», – йдеться у повідомленні очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Раніше окупанти завдали ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеси. За даними влади, у Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об'єкти в центрі міста. Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей.

Як відомо, у ніч на 22 квітня у Запоріжжі оголошувась тривога через загрозу ударів БпЛА, балістики та керованих авіаційних бомб. У місті гриміли вибухи. На світанку очільник ОВА Іван Федоров повідомив про наслідки обстрілу.

За попередніми даними ОВА, російські окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі міста. Внаслідок ворожого удару один чоловік загинув. Ще одна людина отримала поранення.

До слова, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на обласний центр Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару в місті виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посланням на начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

«На жаль, одна людина загинула. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа, пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі», – написав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Федоров.