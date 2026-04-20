Ворог атакував Запоріжжя: є загиблий

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки поранення отримали четверо людей

Російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на обласний центр Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару в місті виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посланням на начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

«На жаль, одна людина загинула. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа, пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі», – написав Федоров.

Повідомляється, що поранення дістали чотири людини. «Попередньо, постраждало 4 людини», – написав Федоров.

Інформація про масштаб руйнувань та стан поранених наразі уточнюється.

Наразі в місті та області триває повітряна тривога, мешканці повідомляють про повторні вибухи. Екстрені служби вже працюють на місцях для ліквідації наслідків та надання допомоги постраждалим. Влада закликає містян перебувати в укриттях до відбою.

«Главком» писав, що Російська Федерація вдень 20 квітня безпілотниками атакувала Прилуки на Чернігівщині. Окупанти влучили у районний відділ поліції. Частина будівлі зруйнована. Через російський удар постраждав місцевий житель. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, у ніч на 20 квітня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками, що призвело до руйнувань у житловому секторі та пошкодження ліній комунікацій. За результатами обстеження території з’ясувалося, що внаслідок влучання дрона типу «шахед» зазнали пошкоджень багатоповерховий будинок та низка приватних осель. Крім того, постраждали легкові автомобілі, лінії електропередач та трамвайні колії.

До слова, уночі 20 квітня російські загарбники вдарили по Київській області безпілотниками. Унаслідок атаки відомо про одного постраждалого та пошкодження будинків.