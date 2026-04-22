Ворог вдарив по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: є загиблий

Цієї ночі у Запоріжжі оголошувась тривога через загрозу ударів БпЛА, балістики та керованих авіаційних бомб. У місті гриміли вибухи. На світанку очільник ОВА Іван Федоров повідомив про наслідки обстрілу, пише «Главком».

За попередніми даними ОВА, російські окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі міста. Внаслідок ворожого удару один чоловік загинув. Ще одна людина отримала поранення.

На місцях працюють екстрені служби, наслідки атаки уточнюються.

До слова, 21 квітня на фронті відбулося 194 бойові зіткнення.

Противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3982 дронів–камікадзе та здійснив 2112 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.