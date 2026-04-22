Ворог вдарив по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: є загиблий

Іванна Гончар
На місцях працюють екстрені служби, наслідки атаки уточнюються

Цієї ночі у Запоріжжі оголошувась тривога через загрозу ударів БпЛА, балістики та керованих авіаційних бомб. У місті гриміли вибухи. На світанку очільник ОВА Іван Федоров повідомив про наслідки обстрілу, пише «Главком».

За попередніми даними ОВА, російські окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі міста. Внаслідок ворожого удару один чоловік загинув. Ще одна людина отримала поранення.

На місцях працюють екстрені служби, наслідки атаки уточнюються.

До слова, 21 квітня на фронті відбулося 194 бойові зіткнення.

Противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3982 дронів–камікадзе та здійснив 2112 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Читайте також:

Читайте також

У Броварах нічна атака РФ знищила сімейний автосервіс, що працював десятки років (відео)
У Броварах нічна атака РФ знищила сімейний автосервіс, що працював десятки років (відео)
22 березня, 23:27
Окупанти атакували Кіровоградщину
На Кіровоградщині через атаку дронів травмована жінка, пошкоджено будинки
23 березня, 00:02
Росіяни влучили в депо та вокзал
Росіяни вдарили по вокзалу у Слов’янську: є поранені
31 березня, 13:40
Масована атака на Україну, розмова Зеленського з переговорниками США. Головне за 1 квітня 2026
Масована атака на Україну, розмова Зеленського з переговорниками США. Головне за 1 квітня 2026
1 квiтня, 21:12
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові: є поранені
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові: є поранені
2 квiтня, 16:06
Момент влучання дрона у багатоповерхівку в Обухові. 3 квітня 2026 року
Влучання дрона у багатоповерхівку в Обухові: з'явилося відео моменту атаки
3 квiтня, 11:38
Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя у ніч на 8 квітня
Окупанти завдали авіаударів по Запорізькому району: одна людина загинула
8 квiтня, 00:36
Під російський удар потрапила Роменська громада
Росіяни обстріляли Сумщину: є жертви
8 квiтня, 10:08
Ремонтні бригади усувають наслідки атаки. Ілюстративне фото
Виробничий майданчик ДТЕК зазнав ушкоджень після нічної атаки РФ на Київ
16 квiтня, 15:32

Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу
Затримано представників ТЦК в Одесі, завершено ремонт «Дружби». Головне за 21 квітня 2026
Затримано представників ТЦК в Одесі, завершено ремонт «Дружби». Головне за 21 квітня 2026
Росіяни вдарили по Харківщині: постраждало понад 10 людей (фото)
Росіяни вдарили по Харківщині: постраждало понад 10 людей (фото)
На Львівщині вантажівка зіштовхнулася з поїздом «Перемишль – Київ»
На Львівщині вантажівка зіштовхнулася з поїздом «Перемишль – Київ»
Українські захисники уразили три склади боєприпасів окупантів
Українські захисники уразили три склади боєприпасів окупантів

Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
20 квiтня, 22:47

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
