Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 2-3 травня

Цими вихідними киян та гостей міста кличуть на відкриття художньої виставки «Гранослов» та майстер-клас із виготовлення традиційних воскових віночків. Театральна афіша пропонує іронічну сповідь сучасної жінки у виставі «Бука» та комедію «Пригоди італійців в Італії» за участю Олексія Вертинського. Для меломанів готують ювілейний концерт Наталії Могилевської на ВДНГ, виступ Альони Омаргалієвої та вечір Jazz Pop Rock під зорями Планетарію.

«Главком» підготував добірку подій на 2-3 травня, які варто відвідати.

Зміст

Музеї

Виставка «Чорнобиль. Тінь над Києвом»

У Музеї окупації, філії Музею історії міста Києва відкрилася виставка «Чорнобиль. Тінь над Києвом». Це розповідь про Київ у перші дні після аварії – коли місто вже жило поруч із трагедією, але ще не усвідомлювало її масштабів.

Архівні документи, світлини та свідчення повертають нас у квітень 1986-го і дозволяють прожити цю історію як досвід.

Коли: до 8 червня 2026 року.

Місце проведення: Музей окупації міста Києва, вул. Дениса Антіпова, 49/1.

Відкриття виставки «Гранослов»

2 травня відбудеться відкриття художньої виставки «Гранослов», яка присвячена до 60-річчя Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського.

Відвідувачі виставки зможуть подивитися очима художників на Максима Тадейовича в різні часові проміжки.

Коли: 2 травня.

Місце проведення: Музей Максима Рильського, вул. Максима Рильського 7.

Виставка «Життя в потоці світла»

Персональна виставка української художниці Наталії Ходаковської «Життя в потоці світла» відкривається у Музей-квартирі Павла Тичини.

Для Наталії Ходаковської живопис – це шлях до себе, який вона перетворила на справу життя. Художниця працює олійними фарбами, досліджуючи світло, жіночу енергію та красу повсякденності.

Наталія Ходаковська створює авторські серії та формує власну художню мову, в якій реальність поєднується з внутрішнім переживанням. В одному залі презентована українська символіка, а в іншому – морська тематика. У її роботах проявляються нотки чуттєвості кольору, увага до атмосфери та здатність передавати стан.

Коли: з 1 по 13 травня 2026 року. Вернісаж виставки 2 травня, 14:00.

Місце проведення: Музей-квартира Павла Тичини, вул. Терещенківська, 5, кв. 1,3.

Майстер-клас «Традиційний восковий віночок»

Майстер-клас «Традиційний восковий віночок» відбудеться в рамках виставкового проєкту «Я так бачу». Восковий віночок – традиційна прикраса нареченої, виготовлена з тендітних воскових (парафінових) крапельок та вощених стилізованих компонентів. Історія, що надихнула на появу цього способу квітчання нареченої, пов’язана з європейською весільною традицією. Українські майстрині, запозичивши західну традицію виготовлення воскових вінків, творчо трансформували класичну композицію, використовуючи різні матеріали, вигадливо та делікатно поєднуючи їх у вподобаних пропорціях.

Мода на восковий вінок на території України поширилася наприкінці ХІХ ст. та відійшла у 80-х рр. ХХ ст.

Коли: 2 травня, 13:00.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 2.

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва триває ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція є найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Експозиція сформована за тематичним принципом: кожен поверх музею матиме власну назву та концепцію, формуючи цілісний портрет художника – від ранніх пошуків до знакових циклів і філософських узагальнень.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Театри

Broadway nights in Kyiv

Broadway nights in Kyiv – музично-театральна подія, що об’єднує улюблені хіти світових мюзиклів у живому сценічному виконанні.

На сцені – студенти Київської Муніципальної Академії музики ім. Р. Глієра – артисти спеціалізованого курсу «Артист музичного театру», які працюють на перетині вокалу, акторської гри та хореографії.

У програмі – знакові номери з мюзиклів Cabaret, Chicago, Wicked, Cats, Les Misérables, Jesus Christ Superstar та інших. Кожен номер подано не як окремий концертний фрагмент, а як завершену сценічну мініатюру з власною драматургією та характером.

Коли: 2 травня, 18:00.

Місце проведення: Teatroom (Палац «Україна»), вул. Велика Васильківська, 103.

Вистава «Візаві»

Мелодрама «Візаві» – це історія двох самотностей – письменника та його хатньої робітниці, які випадково відкривають одне одному свої найпотаємніші почуття. Звичайний вечір перетворюється на щиру розмову про життя, любов, втрати й людську потребу бути почутим.

Вистава наповнена тонким гумором і щемливою правдою про те, як непросто бути почутим у світі, де всі поспішають.

Коли: 2 травня, 16:00.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Вистава «Бука»

Що буде, якщо принцеса – розумна, з почуттям гумору – зрозуміє, що втомилася жити в чужій казці? Їй 35, у неї немає замку, зате є диплом філософині, дивна сусідка й робота, яку важко пояснити мамі. А ще – глибока потреба сказати вголос: «мені набридло».

«Бука» – це іронічна сповідь сучасної жінки, яка виросла на казках, але опинилась у реальності, де замість щастя до кінця життя – комуналка, кредитка й культурний тиск бути «ідеальною». Вистава досліджує, як соціальні ролі й казкові стандарти ламають наше відчуття себе.

Сатира, стьоб, самоіронія – як зброя проти штучної глянцевості й щоденної самотності.

«Бука» – це голос тих, хто вже зняв корону і готовий чесно говорити про свої провали, мрії й право бути собою – не принцесою, не букою, а людиною. Це смішно, боляче і терапевтично.

Акторки: Христя Люба, Дарʼя Пльондер, Дарʼя Ковбасюк

Коли: 2 травня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Пригоди італійців в Італії»

Сюжет комедії розгортається в затишному італійському містечку Неаполь. Забезпечений дядько Феліче Шошамокка вирішує навідати свого племінника Чічілло, якому він оплачує навчання в медінституті. Дядечкові нетерпиться дізнатися, на що перетворилися його вкладення і чого досягнув улюблений племінник. Але Чічілло давно вже кинув навчання, а гроші прогуляв. Коли дядько просить показати результат його навчання – клініку для душевнохворих людей, хлопець знаходить рішення.

Разом з друзями він перетворює один з хостелів на медичний заклад, а самі друзі грають роль божевільних. Феліче починає розуміти, що щось не так з цією лікарнею. І тут починаються комічні ситуації на межі здорового глузду.

У головних ролях: Олексій Вертинський, Ксенія Вертинська, Юлія Гапчук, Валерій Шалига, Христина Синельник, Владислав Дмитрук.

Коли: 3 травня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Концерти

Концерт Альони Омаргалієвої просто неба

У суботу, 2 травня 2026 року, у Києві відбудеться виступ співачки Альони Омаргалієвої. Захід пройде у форматі концерту просто неба на території заміського комплексу Osocor Residence.

Програма виступу включатиме відомі композиції виконавиці, зокрема пісні «Більше не буду», «На краю», «Подих вітру», «Боляче» та «Коли тебе немає».

Коли: 2 травня, 18:00.

Місце проведення: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Ітс май лайф – хіти 80-х, 90-х та 2000-х у Feels Garden

Цими вихідними у просторі Feels відбудеться велика музична вечірка на відкритому повітрі. Окрім DJ-сетів із популярними хітами, на гостей чекає виступ балету та світлове шоу.

Як зазначають автори проєкту, головна ідея вечора – створити простір, де музика та світлові ефекти працюють у єдиному ритмі. Формат заходу передбачає активний відпочинок та драйвову атмосферу, яку підсилюватимуть візуальні перформанси.

Коли: 2 травня, 17:00

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Код Моцарта

Код Моцарта – це подія, яка відгукується особливим історичним резонансом, адже 240 років тому, в далекому травні 1786 року, у Відні відбулася прем’єра опери «Весілля Фігаро» – твору, що назавжди змінив уявлення про музичний театр.

Музика Вольфганга Амадея Моцарта у цьому концерті постає як вічна жива енергія, що не втрачає своєї сили крізь століття. Уривки з «Весілля Фігаро» відкриють перед слухачем світ тонкої психології, блискучого гумору й глибокого розуміння людської природи – світ, який ніколи не втратить своєї чарівної привабливості.

Поруч із Моцартом звучатимуть твори його друзів і духовних спадкоємців – Йозефа Гайдна, Джоаккіно Россіні, Франца Шуберта, Фелікса Мендельсона та Людвіґа ван Бетховена.

Коли: 3 травня, 16:00.

Місце проведення: Національна філармонія України, Володимирський узвіз, 2.

Концерт Артема Нікітіна

Nikitin запрошує на великий сольний концерт у Жовтневому палаці. У програмі – головний хіт співака «Ти поселилась у душі», а також улюблені композиції, що вже стали близькими тисячам слухачів: «Терпи», «Місіс Всесвіт», «Тату», «Кіно-Вино».

Живий звук, сильна емоційна подача та особлива атмосфера Жовтневого палацу створять вечір, який хочеться не просто почути, а прожити.

Коли: 3 травня, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Ювілейний концерт Наталії Могилевської просто неба

У суботу у Києві відбудеться виступ Наталії Могилевської. Концерт пройде на майданчику Feels Garden (ВДНГ) у межах туру з ювілейною програмою.

Співачка представить шоу, до якого увійшли кращі хіти за всі роки її кар’єри, а також нові прем’єри. Програма, яку вже презентували у багатьох містах України, адаптована під формат виступу просто неба.

Коли: 3 травня, 17:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А

Оркестр під зорями Jazz Pop Rock

Київський планетарій у межах мистецького проєкту ArtSpace разом із оркестром Eclectic Sound Orchestra відновлює вечори класичної та сучасної музики. Програма Jazz Pop Rock поєднує живе звучання струнних інструментів, фортепіано та електронних барабанів із повнокупольними проєкціями 360⁰.

Програма концерту:

Джазовий блок: імпровізації та класика жанру.

Попхіти: аранжування пісень Madonna, ABBA, Rihanna, Sia, Adele та Sting.

Рок-сет: композиції з репертуару Nightwish, Queen, Metallica та Rammstein.

Коли: 3 травня, 19:30.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Стендапи

Підпільний Стендап

Вечір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу» – це відмінна можливість посміятись. Underground Standup Club – місце, де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно.

У цей вечір виступатимуть:

Настя Зухвала – стендап-комікеса, ведуча, коментаторка, колумністка, сценаристка. Співведуча розважально-психоедукаційного шоу «Загони», резидентка «Підпільного стендапу». Співведуча радіо-стендапшоу «Гомін-аут».

Антон Тимошенко. Перший комік який зібрав Палац «Україна». Політолог за освітою. Дав інтерв’ю Девіду Леттерман. Веде подкаст із Сергієм Притулою.

Олександр Качура. «Очкастий з Королів Крінжу».

Катерина Дубініна.

Коли: 2 травня, 16:00.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворітська, 15.

Стендап Фелікса Редьки «Відморозок»

Фелікс Редька запрошує шанувальників на свій новий стендап «Відморозок», натхненний експедицією до Антарктиди. Місяць він мандрував серед крижаних просторів, подорожуючи на невеликому човні та збираючи унікальні історії, які тепер оживуть на сцені.

Глядачі побачать годинне шоу з новими жартами, яскравим візуальним супроводом і несподіваними моментами, а завершиться вечір особливим аукціоном речей, привезених прямо з холодного континенту. «Відморозок» – це яскрава подорож, яку глядачі проживуть разом із артистом.

Коли: 3 травня, 19:00.

Місце проведення: Будинок Кіно, вул. Саксаганського, 6.