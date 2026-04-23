Зґвалтування дитини знайомим з інтернету: перед судом постане 22-річний киянин

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років

Чоловік познайомився з 11-річною школяркою у соціальній мережі та протягом двох тижнів вів із нею переписку

У Києві перед судом постане 22-річний молодик за обвинуваченням у зґвалтуванні 11-річної дівчинки після знайомства в інтернеті. Слідчі завершили розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генпрокурора та поліцію Києва.

За даними слідства, фігурант познайомився з 11-річною школяркою у соціальній мережі та протягом двох тижнів вів із нею переписку. Чоловік представився 15-річним, через що дитина не сприймала його як загрозу. Він підшукував спільні теми для розмов із малолітньою аби увійти до неї у довіру, після чого запросив її на зустріч у закинутій будівлі, де, згодом, вчинив відносно неї статевий злочин. Надалі, аби уникнути відповідальності, кривдник видалив з телефону дитини історію листування а також свій контакт.

У прокуратурі наголосили, що обвинувачений достеменно знав, що дівчинці лише 11 років.

«Дівчинка розповіла про пережите матері, яка звернулася до правоохоронців», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що 22-річного киянина затримали у листопаді 2025 року та повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою.

22-річний чоловік обвинувачується у зґвалтуванні 11-річної дівчинки фото: поліція Києва

Дії обвинуваченого кваліфікували за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування малолітньої особи, карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, вітчима, який роками ґвалтував падчерку, засудили до довічного позбавлення волі. У 2011 році чоловік почав жити з цивільною дружиною та її чотирирічною донькою. Коли дівчинці виповнилося вісім років, почав її розбещувати, а з 10-річного віку ґвалтував щонайменше чотири роки. Увесь цей час вітчим тримав дівчинку в страху, погрожуючи побиттям за непокору, і змушував мовчати про те, що відбувалося вдома під час відсутності матері. Зовні родина виглядала благополучною – ані вчителі, ані родичі нічого підозрілого не помічали.