Масована атака на Одесу: рятувальники показали наслідки (фото, відео)

Через влучання у багатоповерхівку зруйновано квартири

Уночі окупанти завдали ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеси. Фото наслідків опублікувала ДСНС, передає «Главком».

Через влучання у багатоповерхівку зруйновано квартири, виникла пожежа. Також пошкоджено приватний будинок та квартиру на 15-му поверсі.

❗️Одещина: внаслідок російської атаки постраждало 11 осіб, з них двоє дітей



Вночі окупанти завдавли ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі регіону.



Через влучання у багатоповерхівку зруйновано квартири, виникла пожежа. Також пошкоджено приватний будинок та…

Зокрема, виникло загоряння готелю, автівок, вантажівок та дачних будинків. Вогонь охопив недіючий магазин та споруди одеського фунікулера.

Пожежі ліквідовано.

Психологи ДСНС надали допомогу 11 людям, серед яких одна дитина. До ліквідації наслідків залучалося 150 рятувальників та 38 одиниць техніки.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія здійснила масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру Одеси. За медичною допомогою звернулися близько 10 людей, серед яких є двоє дітей.