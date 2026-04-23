У Києві з’явився сквер імені Героя України Святослава Алексапольського

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Посмертно молодший сержант Алексапольський отримав звання Героя України

Алексапольський брав участь в АТО/ООС, а з перших днів повномасштабної війни знову став на захист України

У Дніпровському районі сквер, розташований на вулиці Юрія Шумського між будинками №№ 1-Б і 3, назвали на честь Героя України Святослава Алексапольського, який загинув внаслідок російської агресії проти України. Таке рішення прийняли сьогодні, 23 квітня, на пленарному засіданні Київської міської ради, інформує «Главком»

Як зазначив депутат Київради Дмитро Білоцерковець, таке найменування скверу торік було підтримане за результатами громадського обговорення та голосування в застосунку Київ Цифровий.

З перших днів повномасштабної війни Святослав Алексапольський став на захист України
фото: Платформа пам'яті «Меморіал»

«Святослав Алексапольський був із тих людей, для кого Україна не була абстракцією. Він боровся за неї в Криму, захищав її на сході, стояв за Київ і Київщину в найтяжчий час. Назвати сквер його іменем означає не просто увіковічнити пам’ять про Героя України, а віддати належну шану воїну, добровольцю і патріоту, який поклав життя за нашу державу. Такі рішення потрібні для того, щоб імена наших захисників і захисниць залишалися в міському просторі, в суспільній пам’яті та в серцях киян», – наголосив Дмитро Білоцерковець.

Що відомо про Святослава Алексапольського

Святослав народився у Саках в українському Криму. Навчався в українських класах кількох кримських шкіл та Кримській республіканській школі-інтернаті для обдарованих дітей. Цікавився історією, бойовими мистецтвами та зброєю, добре знав англійську, грав у шахи.

Займався пішим туризмом, регулярно ходив у гори. Багато читав, писав вірші. Захоплювався спортом. Займався футболом, боксом, греко-римською боротьбою, карате, паркуром, тайським боксом, кікбоксингом, панкратіоном, джиу-джитсу, бігом. У 2009-му проходив строкову службу. Через рік підписав контракт із в/ч 3009 у Сімферополі. Був розвідником.

У 2012-му здобув освіту за спеціальністю «Туризм» у Кримській філії КНУКІМ. Мріяв побачити світ, навіть отримав паспорт моряка. Був відомим ультрас сімферопольського клубу «Таврія». Попри погрози всіляко виборював державність в Криму під час Євромайдану. Його почала переслідувати окупаційна влада, тому з родиною виїхав до Львова.  

Свят приєднався до «Азову». Навчався ковальській справі та працював у львівській кузні. У 2017-му підписав контракт із 25-ю окремою повітрянодесантною бригадою, потім перевівся до 95-ї десантно-штурмової бригади. Брав участь в АТО/ООС.

Святослав Алексапольський брав участь в АТО/ООС
фото з відкритих джерел

У 2020 році звільнився в запас та вступив до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Закінчив курс ведення підприємницької діяльності – в майбутньому планував відкрити центри для навчання цивільних тактичній медицині. Пройшов ІТ-курси. Працював у компанії Solvd Inc.

З перших днів повномасштабної війни Свят знову став на захист України. Спочатку проводив професійну підготовку членів добровольчих формувань, разом з якими брав участь у визволенні Київщини. Потім долучився до 126-ї окремої бригади ТрО ЗСУ. Влітку Свят закінчив військову кафедру. Зразково виконував обов’язки командира розвідувального взводу.

«Це була людина з великої літери, яка завжди рвалася в бій, була максимально активною, готовою до виконання будь-яких завдань. Святік був дуже гарною, доброю, щирою, енергійною,  культурною та вихованою людиною з високими моральними цінностями, особливою харизмою та відмінним почуттям гумору. Він був із тих, хто завжди був готовий допомогти. Справжній патріот своєї країни», – написав побратим Євген.

«Святослав для мене – відкриття, що можна бути настільки безстрашним, мужнім, сильним  – морально та фізично, Захоплювала його мудрість та ерудованість, впевненість у власних силах, прагнення нових знань. З ним усе ставало на свої місця. Він показав багатьом, що розвиватися,  ставати сильнішими, змінювати власне життя ніколи не пізно. Це дуже велика втрата для нас усіх. Святослав загинув як Герой, залишившись вірним своїм переконанням не на словах, а на ділі», – зазначила кохана Анна.

Офіцера кремували в Одесі. Частина праху поховали на Байковому кладовищі, іншу частину рідні планують розвіяти у Криму та Греції.

Посмертно молодший сержант Алексапольський отримав звання Героя України. У Святослава залишилися мама, брат і кохана.

Нагадаємо, у столиці безіменному проїзду між Маріїнським парком та будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського присвоєно ім'я Андрія Парубія. Таке рішення було прийнято сьогодні, 23 квітня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання 70 депутатами

 

Підпал авто бійця Третього армійського корпусу у столиці: поліція затримала зловмисника
У Києві з’явився сквер імені Героя України Святослава Алексапольського
Обіцяли домовитися з ТЦК за $20 тис.: у Києві затримано співмешканців за підозрою у шантажі
У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки: на місто насуваються заморозки
Київській дитячій музичній школі №8 присвоєно ім'я видатного композитора Левка Колодуба
Рух Південним мостом у Києві обмежено до 27 квітня (схема)
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
