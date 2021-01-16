У Києві протягом доби виявили 821 випадок зараження коронавірусом

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

Кількість випадків Covid-19 у Києві з початку пандемії наблизилася до 122 тисяч, найбільше випадків – у Дарницькому районі. Лише за минулу добу захворіла 821 особа, ще 14 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

«У Києві за минулу добу – 821 хворий на коронавірус. Померли 14 людей. Усього за період пандемії в столиці 2175 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 121903», – повідомив Кличко.

З його слів, за минулу добу захворіли 484 жінки віком від 18 до 99 років, 316 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв, 10 дівчаток від 1 до 17 років та 11 хлопчиків від 5 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 29 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 935 людей. Усього коронавірус подолали 47 284 жителі столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 151, у Деснянському – 119 та в Дніпровському районі – 109 випадків», – додав мер.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявлено 7729 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників. Вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2083 особи.

Померли від ускладнень хвороби 144 людини.

Минулої доби одужало 9792 пацієнти. Здійснено тестувань за добу – 48700 (зокрема методом ПЛР – 29363, методом ІФА – 19337).