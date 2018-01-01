  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Києві проведуть продовольчі ярмарки (адреси)

    17-21 січня в столиці будуть проведені сезонні ярмарки
    У столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це повідомляють у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва. Ярмарки відбудуться враховуючи звернення мешканців столиці, з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській
    • Сьогодні, 08:15
    • Розсилка
    Ілюстраційне фото
    Ілюстраційне фото

    17-21 січня в столиці будуть проведені сезонні ярмарки

    У столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це повідомляють у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Ярмарки відбудуться враховуючи звернення мешканців столиці, з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції.

    Так, ярмарки триватимуть:

    17 січня (середа) у:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
    • Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-ру Р. Роллана).

    18 січня (четвер) у:

    19 січня (п’ятниця) у:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Деснянський район – вул. Шолом-Алейхема (в межах вул. Мілютенка та вул. Маршала Жукова);
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
    • Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
    • Подільському районі – пров. Полковий (у межах вулиць Білецької та Полкової);
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
    • Солом’янському районі – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. П. Козицького (в межах вулиць Єриванської та Уманської);
    • Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16.

    20 січня (субота) у:

    • Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна.

    21 січня (неділя) у:

    • Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).
    Читайте також
    Київ ярмарок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ