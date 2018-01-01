У Києві проведуть продовольчі ярмарки (адреси)

17-21 січня в столиці будуть проведені сезонні ярмарки

У столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це повідомляють у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва. Ярмарки відбудуться враховуючи звернення мешканців столиці, з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстраційне фото

17-21 січня в столиці будуть проведені сезонні ярмарки

У столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це повідомляють у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться враховуючи звернення мешканців столиці, з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції.

Так, ярмарки триватимуть:

17 січня (середа) у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-ру Р. Роллана).

18 січня (четвер) у:

19 січня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

Деснянський район – вул. Шолом-Алейхема (в межах вул. Мілютенка та вул. Маршала Жукова);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;

Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;

Подільському районі – пров. Полковий (у межах вулиць Білецької та Полкової);

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;

Солом’янському районі – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. П. Козицького (в межах вулиць Єриванської та Уманської);

Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16.

20 січня (субота) у:

Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна.

21 січня (неділя) у: