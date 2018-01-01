У Києві проведуть продовольчі ярмарки (адреси)
- Сьогодні, 08:15
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Ілюстраційне фото
17-21 січня в столиці будуть проведені сезонні ярмарки
У столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це повідомляють у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Ярмарки відбудуться враховуючи звернення мешканців столиці, з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції.
Так, ярмарки триватимуть:
17 січня (середа) у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-ру Р. Роллана).
18 січня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
- Печерському районі – вул. Московська, 2;
- Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
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19 січня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Деснянський район – вул. Шолом-Алейхема (в межах вул. Мілютенка та вул. Маршала Жукова);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
- Подільському районі – пров. Полковий (у межах вулиць Білецької та Полкової);
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- Солом’янському районі – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. П. Козицького (в межах вулиць Єриванської та Уманської);
- Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16.
20 січня (субота) у:
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна.
21 січня (неділя) у:
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).