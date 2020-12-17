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    На столичному Подолі ДТП паралізувала рух трамваїв (відео)

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    ДТП заблокувала рух трамваїв - На столичному Подолі ДТП паралізувала рух трамваїв (відео)
    ДТП заблокувала рух трамваїв
    Фото: скріншот відео

    На трамвайних коліях зіткнулися три автомобілі

    Сьогодні, 17 грудня, на вул. Нижній Вал у Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

    Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua, аварія трапилася на трамвайних коліях.

    Внаслідок ДТП рух трамваїв №14, 18 зупинено.

    Учасники автопригоди очікують приїзду поліції.

    Правоохоронці встановлюватимуть обставини ДТП.

    Як повідомлялося, 15 грудня на Хрещатику таксист намагався розвернутися з порушенням правил дорожнього руху та спровокував ДТП.

    У ніч на 15 грудня на Кільцевій дорозі в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: водій Toyota на швидкості в‘їхав у бетонну огорожу.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт водій автомобіль
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