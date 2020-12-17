На столичному Подолі ДТП паралізувала рух трамваїв (відео)

На трамвайних коліях зіткнулися три автомобілі

Сьогодні, 17 грудня, на вул. Нижній Вал у Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua, аварія трапилася на трамвайних коліях.

Внаслідок ДТП рух трамваїв №14, 18 зупинено.

Учасники автопригоди очікують приїзду поліції.

Правоохоронці встановлюватимуть обставини ДТП.

Як повідомлялося, 15 грудня на Хрещатику таксист намагався розвернутися з порушенням правил дорожнього руху та спровокував ДТП.

У ніч на 15 грудня на Кільцевій дорозі в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: водій Toyota на швидкості в‘їхав у бетонну огорожу.