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    Кількість повністю вакцинованих українців перевищила п'ять мільйонів

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    Протягом доби в Україні працювали майже три тисячі пунктів щеплення - Кількість повністю вакцинованих українців перевищила п'ять мільйонів
    Протягом доби в Україні працювали майже три тисячі пунктів щеплення
    Фото: glavcom.ua

    Загалом в Україні проведено понад 11 млн щеплень

    За минулу добу, 15 вересня, 118 786 людей вакциновано проти коронавірус в Україні. Одну дозу отримали 68 806 людей, повністю імунізовані – 49 980 людей, інформує пресслужба МОЗ.

    Протягом доби працювали дев’ять сотень мобільних бригад, майже три тисячі пунктів щеплення та понад 300 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії одну дозу отримали понад 6 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 млн осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

    Загалом проведено понад 11 млн щеплень.

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    Зазначимо, Covid-19 наступає: за добу 15 вересня в Україні виявили майже шість тисяч інфікованих.

    До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19.

    Також МОЗ назвав області-претенденти на потрапляння в «червону» зону.

    Крім того, в Академії наук прогнозують понад п’ять тисяч нових випадків зараження вірусом в Україні.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Кількість повністю вакцинованих українців перевищила п'ять мільйонів