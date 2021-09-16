Кількість повністю вакцинованих українців перевищила п'ять мільйонів

Протягом доби в Україні працювали майже три тисячі пунктів щеплення

Загалом в Україні проведено понад 11 млн щеплень

За минулу добу, 15 вересня, 118 786 людей вакциновано проти коронавірус в Україні. Одну дозу отримали 68 806 людей, повністю імунізовані – 49 980 людей, інформує пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали дев’ять сотень мобільних бригад, майже три тисячі пунктів щеплення та понад 300 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії одну дозу отримали понад 6 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 млн осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено понад 11 млн щеплень.

Зазначимо, Covid-19 наступає: за добу 15 вересня в Україні виявили майже шість тисяч інфікованих.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19.

Також МОЗ назвав області-претенденти на потрапляння в «червону» зону.

Крім того, в Академії наук прогнозують понад п’ять тисяч нових випадків зараження вірусом в Україні.