Київ у трійці лідерів: за добу в столиці майже 200 нових хворих на Covid-19

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 4 людини

За минулу добу, 19 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 183 осіб. Це на 64 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 18 вересня був зафіксований 161 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли понад 230 тис. осіб на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 219 тис. осіб (за добу 19 вересня – 77)

померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 4)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 131 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 34 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб (за добу 19 вересня – 6)

померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 0).

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.

19 вересня в Україні медики зафіксували 2 265 нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,35 млн випадків Covid-19.

Як раніше повідомлялося, Київська влада повідомила, що допоможе убезпечити столицю від локдауну.к

Зазначимо, Україна – перша в Європі за кількістю хворих на ковід у лікарнях. Кількість повністю вакцинованих українців перевищила п'ять мільйонів.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19. Також МОЗ назвав області-претенденти на потрапляння в «червону» зону.