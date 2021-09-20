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    Київ у трійці лідерів: за добу в столиці майже 200 нових хворих на Covid-19

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    Не всі кияни дотримуються карантинних обмежувальних заходів - Київ у трійці лідерів: за добу в столиці майже 200 нових хворих на Covid-19
    Не всі кияни дотримуються карантинних обмежувальних заходів
    Фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 4 людини

    За минулу добу, 19 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 183 осіб. Це на 64 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 18 вересня був зафіксований 161 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли понад 230 тис. осіб на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 219 тис. осіб (за добу 19 вересня – 77)
    • померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 4)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 131 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 34 нових хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб (за добу 19 вересня – 6)
    • померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 0).

    За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.

    19 вересня в Україні медики зафіксували 2 265 нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,35 млн випадків Covid-19.

    Як раніше повідомлялося, Київська влада повідомила, що допоможе убезпечити столицю від локдауну

    Зазначимо, Україна – перша в Європі за кількістю хворих на ковід у лікарнях. Кількість повністю вакцинованих українців перевищила п'ять мільйонів.

    До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19. Також МОЗ назвав області-претенденти на потрапляння в «червону» зону.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Київ у трійці лідерів: за добу в столиці майже 200 нових хворих на Covid-19