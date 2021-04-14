У Києві серійні крадії ліфтового обладнання видавали себе за кур’єрів (фото, відео)

Представляючись кур’єрами, чоловіки потрапляли до під’їздів будинків, де обрізали ліфтове обладнання

Київські правоохоронці затримали крадіїв ліфтового обладнання. У ході досудового розслідування встановлено причетність затриманих до 30 епізодів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, працівники Святошинського управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 у ході реалізації оперативної інформації затримали трьох місцевих мешканців, які «спеціалізувалися» на крадіжках ліфтового обладнання. Аби встановити зловмисників, правоохоронці опрацювали десятки відео з камер спостереження, у тому числі тих, що належать до системи «Безпечне місто», а також опитали очевидців, що допомогло встановити ймовірних підозрюваних.

Як розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула, зловмисники здійснювали крадіжки протягом декількох місяців у різних районах столиці. Представляючись кур’єрами, чоловіки потрапляли до під’їздів будинків, де за допомогою інструментів обрізали ліфтове обладнання та виносили в сумках з маркуванням однієї із служб доставки.

«Правопорушників затримали після чергової крадіжки на столичній Оболоні. Чоловіки пересувалися на автомобілі, в багажнику якого знаходилися зрізані ліфтові шлейфи, інструменти для демонтажу та відкриття дверей, а також рюкзаки служби доставки. Місцевих мешканців 1982, 1980 та 1978 років народження затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомив правоохоронець.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцями проживання затриманих, у гаражних боксах та автомобілях. У ході слідчих дій поліцейські вилучили два автомобілі, якими пересувались чоловіки, три велосипеди, які ймовірно викрадені, а також зрізане ліфтове обладнання.

«Ми встановили причетність затриманих ще до 30 аналогічних злочинів на території столиці. Також у слідства є всі підстави вважати, що зловмисники причетні ще до ряду крадіжок, доведенням яких займається слідство. Наразі фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, а суд обрав їм запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт», – додав Богдан Замула.