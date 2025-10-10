Головна Київ Новини
У Києві школи працюють у дистанційному форматі через наслідки нічної атаки

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У Києві школи працюють у дистанційному форматі через наслідки нічної атаки
Навчальний процес організовано в умовно дистанційному форматі
фото з відкритих джерел

Через обстріли та проблеми з електропостачанням частина шкіл працює дистанційно або у пунктах незламності

 

У Києві частина навчальних закладів змушена змінити формат роботи через обстріли та відсутність електрики та води. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Київську міську державну адміністрацію.

Через наслідки нічної атаки та проблеми з комунікаціями у Києві школи та садочки частково перейшли на дистанційне навчання або працюють як пункти незламності. Учні отримують онлайн-уроки там, де є електрика, або завдання для самостійного опрацювання.

У Києві школи й садочки лівого берега, а також частина закладів освіти в інших районах міста, наразі працюють у режимі Пунктів незламності. «Це означає: тепло, світло від генераторів, можливість підзарядити пристрої, доступ до води, укриття під час повітряної тривоги», – йдеться в заяві.

Навчальний процес організовано в умовно дистанційному форматі. «За наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності діти отримують завдання для самостійного повторення (без перевантаження — лише той обсяг, який реально потрібно опрацювати цього дня)», – зазначає пресслужба КМДА.

У закладах організовані чергові класи та групи. Водночас КМДА просить батьків залишити дітей вдома. «Також звертаємося до керівників установ: якщо ваші співробітники мають дошкільнят або школярів – дозвольте сьогодні працювати дистанційно», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 10 жовтня Київ зазнав атаки російських безпілотників, що призвело до перебоїв зі світлом і водопостачанням на лівому березі столиці. За даними мерії, постраждали 12 людей, а більшість із них отримали медичну допомогу в лікарнях. Сили ППО збили частину ворожих дронів, уламки яких впали у різних районах міста.

Теги: Київ столиця школа

