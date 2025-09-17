Учениця столичного ліцею здобула звання майстра спорту України з таеквон-до
У ліцеї зазначили, що талант Аліни Олійник є яскравим підтвердженням ідеї загальноліцейного проєкту «Твій талант – твоя суперсила!»
Учениця 10-А класу ліцею №30 «Еконад» міста Києва Аліна Олійник отримала почесне звання «Майстер спорту України» з таеквон-до ІТФ. Про це повідомила пресслужба навчального закладу, інформує «Главком».
Це високе досягнення стало результатом наполегливої праці, дисципліни та відданості Аліни спорту. У ліцеї зазначили, що її талант є яскравим підтвердженням ідеї загальноліцейного проєкту «Твій талант – твоя суперсила!».
Колектив ліцею висловив гордість за успіхи учениці та підкреслив, що радіє бути частиною її спортивних перемог.
Нагадаємо, шість медалей вибороли українці на міжнародних рейтингових змаганнях «German Open – G2» з тхеквондо (ВТФ) у Гамбурзі (Німеччина).
Також Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: п'ять золотих, вісім срібних та 10 бронзових медалей.
Коментарі — 0