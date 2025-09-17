Головна Київ Новини
Учениця столичного ліцею здобула звання майстра спорту України з таеквон-до

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Аліна Олійник отримала посвідчення майстра спорту України з таеквон-До ІТФ
У ліцеї зазначили, що талант Аліни Олійник є яскравим підтвердженням ідеї загальноліцейного проєкту «Твій талант – твоя суперсила!»

Учениця 10-А класу ліцею №30 «Еконад» міста Києва Аліна Олійник отримала почесне звання «Майстер спорту України» з таеквон-до ІТФ. Про це повідомила пресслужба навчального закладу, інформує «Главком».

Це високе досягнення стало результатом наполегливої праці, дисципліни та відданості Аліни спорту. У ліцеї зазначили, що її талант є яскравим підтвердженням ідеї загальноліцейного проєкту «Твій талант – твоя суперсила!».

Міжнародна федерація таеквон-до, МФТ або Інтернаціональна Таеквон-до Федерація, ІТФ – федерація таеквон-до, створена корейським генералом Чхве Хон Хі 22 березня 1966 року. Мета ITF – поширити таеквон-до по всіх куточках світу і зробити його наймасовішим видом бойового мистецтва. 

Колектив ліцею висловив гордість за успіхи учениці та підкреслив, що радіє бути частиною її спортивних перемог.

Нагадаємо, шість медалей вибороли українці на міжнародних рейтингових змаганнях «German Open – G2» з тхеквондо (ВТФ) у Гамбурзі (Німеччина). 

Також Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: п'ять золотих, вісім срібних та 10 бронзових медалей.

