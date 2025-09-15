Головна Київ Новини
Чи приберуть занедбаний будмайданчик біля метро «Осокорки»? Кличко відповів на петицію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Будівельний майданчик біля метро «Осокорки», де колись планувалося звести торговий центр Le Boulevard
фото: ТСН

Київрада виділила ділянку під забудову ще у 2009 році

Київська міська державна адміністрація  відхилила петицію щодо демонтажу занедбаного будмайданчика біля метро «Осокорки». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції.

У червні 2025 року Олександр Коломієць ініціював петицію з вимогою демонтажу занедбаного будівельного майданчика біля метро «Осокорки», де колись планувалося звести торговий центр Le Boulevard.

Будівництво зупинилося з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році, і на ділянці залишилися лише котлован та недобудований фундамент.

Петиція набрала необхідну кількість голосів, а 12 вересня КМДА надіслала відповідь за підписом міського голови Віталія Кличка, в якій зазначено, що всі перевірки території показали, що вона утримується в належному санітарному стані, а також що доступ до станції метро «Осокорки» не перекритий. 

«Перевірки, проведені у рамках контролю за забезпеченням належних санітарних та безпекових умов життєдіяльності мешканців та гостей столиці, засвідчили належний санітарний стан відповідної території та вільний доступ до станції метрополітену. Надалі контроль за зазначеною в електронній петиції земельною ділянкою здійснюватиметься відповідальними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у межах, спосіб та в порядку, визначеними чинним законодавством України», – зазначається у відповіді.

Нагадаємо, Київрада виділила ділянку під забудову ще у 2009 році. Компанія «Скай-буд ЛТД» замовила проєкт ТЦ Le Boulevard в архітектора Олександра Бабушкіна.

Проєкт ТЦ Le Boulevard архітектора Олександра Бабушкіна
Проєкт ТЦ Le Boulevard архітектора Олександра Бабушкіна
фото: Енциклопедія новобудов

Десять років тому будівельники встановили паркан, перекривши частині мешканців Осокорків прохід до метро. Місцеві жителі почали протестувати, почалися бійки з охороною.

Роботи з облаштування скверу на місці скандальної забудови біля метро Осокорки. 2015 рік
Роботи з облаштування скверу на місці скандальної забудови біля метро Осокорки. 2015 рік
фото: КМДА

У 2015 році Київрада розірвала договір оренди та оголосила ділянку сквером, комунальники навіть почали садити дерева. Однак згодом забудовник домігся, аби Верховний Суд скасував рішення Київради й у 2021 році будівництво поновили. Роботи знов припинилися з початком повномасштабного вторгнення на стадії котловану з незавершеним фундаментом.  

