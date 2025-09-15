Чи приберуть занедбаний будмайданчик біля метро «Осокорки»? Кличко відповів на петицію

Київрада виділила ділянку під забудову ще у 2009 році

Київська міська державна адміністрація відхилила петицію щодо демонтажу занедбаного будмайданчика біля метро «Осокорки». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції.

У червні 2025 року Олександр Коломієць ініціював петицію з вимогою демонтажу занедбаного будівельного майданчика біля метро «Осокорки», де колись планувалося звести торговий центр Le Boulevard.

Будівництво зупинилося з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році, і на ділянці залишилися лише котлован та недобудований фундамент.

Петиція набрала необхідну кількість голосів, а 12 вересня КМДА надіслала відповідь за підписом міського голови Віталія Кличка, в якій зазначено, що всі перевірки території показали, що вона утримується в належному санітарному стані, а також що доступ до станції метро «Осокорки» не перекритий.

«Перевірки, проведені у рамках контролю за забезпеченням належних санітарних та безпекових умов життєдіяльності мешканців та гостей столиці, засвідчили належний санітарний стан відповідної території та вільний доступ до станції метрополітену. Надалі контроль за зазначеною в електронній петиції земельною ділянкою здійснюватиметься відповідальними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у межах, спосіб та в порядку, визначеними чинним законодавством України», – зазначається у відповіді.

Нагадаємо, Київрада виділила ділянку під забудову ще у 2009 році. Компанія «Скай-буд ЛТД» замовила проєкт ТЦ Le Boulevard в архітектора Олександра Бабушкіна.

Проєкт ТЦ Le Boulevard архітектора Олександра Бабушкіна фото: Енциклопедія новобудов

Десять років тому будівельники встановили паркан, перекривши частині мешканців Осокорків прохід до метро. Місцеві жителі почали протестувати, почалися бійки з охороною.

Роботи з облаштування скверу на місці скандальної забудови біля метро Осокорки. 2015 рік фото: КМДА

У 2015 році Київрада розірвала договір оренди та оголосила ділянку сквером, комунальники навіть почали садити дерева. Однак згодом забудовник домігся, аби Верховний Суд скасував рішення Київради й у 2021 році будівництво поновили. Роботи знов припинилися з початком повномасштабного вторгнення на стадії котловану з незавершеним фундаментом.