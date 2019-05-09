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    У Києві Skoda влетіла в патрульну машину: водія госпіталізували

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    У Києві Skoda влетіла в патрульну машину: водія госпіталізували
    Фото: Інформатор

    Skoda влетіла ззаду в машину патрульної поліції, а та в'їхала в Lexus

    9 травня в Києві на Північному мосту сталося потрійне ДТП. Автомобіль Skoda влетів в патрульну машину, а та, в свою чергу, в'їхала в Lexus, який їхав попереду. В результаті події одного з водіїв в терміновому порядку госпіталізували лікарі швидкої допомоги.

    Аварія сталася близько 1:30, повідомляє видання Інформатор.

    За даними водія Lexus, аварію спровокував автомобіль Skoda. Всі три авто рухалися в одному напрямку. Skoda влетіла ззаду в машину патрульної поліції. А та в'їхала в Lexus, який їхав попереду.

    В результаті ДТП травмувався водій Skoda. Його госпіталізували лікарі швидкої допомоги. На даний момент немає точної інформації про стан здоров'я потерпілого.

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    У Києві Skoda влетіла в патрульну машину: водія госпіталізували
    У Києві Skoda влетіла в патрульну машину: водія госпіталізували
    У Києві Skoda влетіла в патрульну машину: водія госпіталізували
    У Києві Skoda влетіла в патрульну машину: водія госпіталізували
    Фото: Інформатор

    У Skoda зім'ятий капот і пошкоджений перед. У патрульної машини, як і у Lexus, пошкоджена задня частина. На місці події працювали два наряди поліції і карета швидкої допомоги.

    Деталі події встановлюються.

    Як повідомлялося, 23 квітня у Голосіївському районі Києва на перехресті вулиць Михайла Максимовича та провулку Охтирського сталася ДТП з потерпілим: зіткнулися автомобіль Saab 9000 і мотоцикл Honda.

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