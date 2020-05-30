Прибулих на ЗНО з окупованих територій не відправлятимуть на обсервацію, – Степанов



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Громадяни, які в’їжджають на територію України для проходження Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) можуть не проходити двотижневу обсервацію

Учасників тестування можуть не допустити до складання іспиту без засобів індивідуального захисту

Громадяни, які в’їжджають на територію України для проходження Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) можуть не проходити двотижневу обсервацію. Про це 30 травня на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як зазначається, обов’язковій обсервації не підлягатимуть особи, які прибули для складання іспиту з-за кордону або з непідконтрольних територій.

«Дозволено не перебувати на обсервації чи самоізоляції особам, які приїжджають в Україну з-за кордону чи перетинають лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями для складання ЗНО», – зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо, у понеділок, 25 травня, почалася реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Основна сесія проходитиме з 25 червня по 16 липня.

До слова, вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО, запрошення, а також обов’язкових засобів індивідуального захисту – маски або респіратора.

Нагадаємо, станом на 6:00 30 травня у світі діагностували понад шість мільйонів заражень Covid-19. Наразі у світі у 213 країнах діагностовано 6 031 23 випадки захворювання на коронавірус, 2 659 270 пацієнтів вже одужали, 366 812 померли. Менш як 10 днів тому у світі було ще п’ять мільйонів хворих.

Коронавірус в Україні

Всього 23204

Хворіють 13197

Одужали 9311

Померли 696

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Як повідомлялося, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж учора (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 17 летальних випадків. Одужали 377 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 23 204 особи. З них смертельних випадків – 696. Також одужали 9 311 особи.