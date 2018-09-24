У Києві спіймали групу домушників-іноземців



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Злочинці за кілька хвилин проникли до двох квартир, звідки викрали гроші та мобільні телефони

При спробі втечі від поліцейських правопорушники пошкодили два припаркованих автомобілі

У столиці правоохоронці затримали групу іноземців, які вчиняли квартирні крадіжки. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції спільно із колегами столичного главку відпрацьовували оперативну інформацію про діяльність групи осіб, яка «спеціалізувалася» на квартирних крадіжках. Встановивши їх місце знаходження, поліцейські почали спостерігати за їхніми діями. Правоохоронці побачили, як четверо чоловіків під’їхали на автомобілях до будинку на вулиці Івана Крамського. Один з них залишився на вулиці, а троє за кілька хвилин проникли до двох квартир, звідки викрали гроші та мобільні телефони. На виході з будинку вони помітили правоохоронців, тож швидко сіли в автомобілі та почали тікати», - йдеться в повідомленні.

Під час втечі правопорушники пошкодили дві машини, які були припарковані на узбіччі.

Втікачів розшуковці затримали та доставили до управління поліції. Окрім викрадених речей, у них вилучили також набір відмичок.

Трьох фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисниками виявились громадяни іншої держави, 1989, 1990 та 1970 років народження. Слідчі також опитали іншого співучасника, який виконував роль водія.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато два кримінальних провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За вчинене чоловікам загрожує до шести років ув’язнення.

Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста.

Як повідомлялося, у рейтингу найбільш кримінальних міст світу (Crime Index 2018) Київ із 134 місця перемістився на 130-е порівняно з минулим роком