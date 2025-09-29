Луценко розповів, чому картавить

Юрій Луценко розповідає про своє дитинство та труднощі, які вплинули на його мовлення

Луценко пояснив, що картавість стала наслідком дитячих обставин і браку уваги з боку батьків у ранньому віці

Дефект мовлення в дитинстві та складні сімейні обставини вплинули на формування особистості колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це cам ексгенпрокурор повідомив в інтерв’ю Славі Дьоміну, повідомляє «Главком».

Юрій Луценко зізнався, що картавість супроводжувала його довгі роки – до закінчення інституту. Політик пояснює, що через роботу батьків корекції мовлення приділялося мало уваги: батько приходив додому пізно, мама працювала з ранку до вечора. Уже з п’ятого класу Луценко сам готував собі їжу.

«Мене пропустили, і в дорослому віці це більше вплинуло на мою психіку», – каже він.

Луценко додає, що, не маючи яскравих зовнішніх даних чи музичних талантів, він розвивав себе книжками, розумом, гумором і відкритістю, що стало його перевагою.

Нагадаємо, що колишній міністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко після початку повномасштабного вторгнення РФ приєднався до батальйону територіальної оборони як стрілець. Однак через проблеми зі здоров’ям його було списано із лав ЗСУ.

Луценко переніс онкологічну операцію, після якої залишилася лише третина підшлункової залози, що обмежує його можливості у бойових умовах. Після виведення бригади з Бахмута та переведення її на відновлення в Рівненську область політик зрозумів, що не зможе ефективно виконувати бойові завдання.

Замість нього до служби у ЗСУ долучився його молодший син, якому наразі 24 роки. Луценко зазначив, що продовжує допомагати підрозділу іншими способами, підтримуючи бойовий дух і забезпечуючи допомогу колегам.

Раніше, у вересні 2023 року, Луценко вже виїжджав за кордон для медичного обстеження та лікування в Німеччині після демобілізації.