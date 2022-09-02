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У Києві сильне задимлення повітря: рятувальники звернулися до громадян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві сильне задимлення повітря: рятувальники звернулися до громадян
Київ опинився на другому місті у рейтингу міст з найбруднішим повітрям у світі
фото з відкритих джерел

Ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою

Сьогодні, 2 вересня, у Києві спостерігається сильне задимлення повітря. Про це повідомляє пресслужба МВС.

За даними відомства,  задимлення спричинено пожежею у Київській області, а саме, у с. Соснівка Вишгородського району триває ліквідація одного осередку торф’яної пожежі.

Також ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою (накопиченням та утриманням шкідливих домішок у приземному шарі повітря).

Рятувальники закликають громадян зберігати спокій. "Ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована", - повідомляють вони.

Нагадуємо, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • закрити вікна вдома;
  • не виходити зайвий раз на вулицю; якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
  • якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.
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Станом на 09:40 Київ опинився на другому місті у рейтингу міст з найбруднішим повітрям у світі. Згідно з даними сервісу IQAir, найбільш брудне повітря спостерігається в районі Оболоні, Подолу та на лівому березі.

Нагадаємо, жителі Києва та сусідніх районів скаржаться на запах гару, дихати неможливо. Вранці 2 вересня на столицю опустився смог. Сонце ледь проглядає через завісу диму. Станом на вечір 1 вересня у Київській області вдалося ліквідувати чотири осередки загоряння торфовищ.

Теги: пожежа Київ повітря

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