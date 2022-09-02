У Києві сильне задимлення повітря: рятувальники звернулися до громадян

Київ опинився на другому місті у рейтингу міст з найбруднішим повітрям у світі

Ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою

Сьогодні, 2 вересня, у Києві спостерігається сильне задимлення повітря. Про це повідомляє пресслужба МВС.

За даними відомства, задимлення спричинено пожежею у Київській області, а саме, у с. Соснівка Вишгородського району триває ліквідація одного осередку торф’яної пожежі.

Також ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою (накопиченням та утриманням шкідливих домішок у приземному шарі повітря).

Рятувальники закликають громадян зберігати спокій. "Ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована", - повідомляють вони.

Нагадуємо, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

закрити вікна вдома;

не виходити зайвий раз на вулицю; якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

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Станом на 09:40 Київ опинився на другому місті у рейтингу міст з найбруднішим повітрям у світі. Згідно з даними сервісу IQAir, найбільш брудне повітря спостерігається в районі Оболоні, Подолу та на лівому березі.

Нагадаємо, жителі Києва та сусідніх районів скаржаться на запах гару, дихати неможливо. Вранці 2 вересня на столицю опустився смог. Сонце ледь проглядає через завісу диму. Станом на вечір 1 вересня у Київській області вдалося ліквідувати чотири осередки загоряння торфовищ.