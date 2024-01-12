Київ попрощався із Віталієм Білоножком. Фоторепортаж

На церемонію прийшли відомі політики, Народні артисти, а також друзі та рідні Віталія Білоножка

9 січня на 71 році життя помер Народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради Віталій Білоножко. Дружина артиста, співачка Світлана Білоножко повідомила, що в її чоловіка у лікарні зупинилось серце.

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Новина про смерть Віталія Білоножка стала несподіванкою для багатьох його друзів та колег в українському шоу-бізнесі. Хоча багато хто з них не бачився з артистом роками. Востаннє Віталій Білоножко виходив на сцену 2019 року. Він важко переніс пандемію коронавірусу і не виходив зі свого будинку. Усі світські заходи та благодійні концерти відвідувала лише його дружина.

Прощання із Віталієм Білоножком пройшло в Національній філармонії України (Володимирський узвіз, 2). У залі лунали пісні виконавця та транслювали відео з його концертів. Дружина артиста Світлана Білоножко приймала співчуття від багатьох людей, які прийшли вшанувати легенду естради.

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Прощання з Віталієм Білоножком у Києві фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Труну співака прикрасили білими трояндами, а навколо розставили фото Білоножка, серед яких багато архівних світлин із дружиною. Біля труни – чимало вінків. Так, наприклад, квіти надіслали сімʼї співачок Софії Ротару та Світлани Лободи. До цього Ротару висловила співчуття про смерть Білоножка в Instagram. На саме ж прощання у столиці прийшла її сестра – Ауріка Ротару.

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Попрощатись з Народним артистом прийшли відомі українські зірки фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

На церемонію прощання прийшли відомі політики, Народні артисти, а також друзі та рідні Віталія Білоножка.

Дружина Віталія Васильовича, Світлана Білоножко, з якою він прожив у шлюбі 47 років та разом відіграв тисячі концертів, у смутку приймає співчуття від колег та близьких.

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Світлана Білоножко біля труни чоловіка фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Крім того, прийшли на прощання сини Віталія Білоножка – Георгій та Євген, а також онук Віталій, який пригадав останню розмову з дідусем на Новий рік: «Він як завжди почав розповідати якісь історії з життя. Кожну майже розмову він закінчував зі словами «Віталій, не іскушай судьбу». І я завжди не дуже розумів, бо мені здавалося що дід тримав долю за руки».

Рідні прощаються з Білоножком фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Старший син Білоножка – Георгій та онук – Віталій фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Молодший син Білоножка – Євген фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Висловила свої співчуття родині Народна артистка України Ауріка Ротару, молодша сестра Софії Ротару, а також товариш та колега співака, Народний артист Павло Зібров, який подружився з Віталієм Білоножком ще в середині 1980-х. Упродовж 40 років вони відвідали, зокрема, з концертами безліч країн світу та міст України. Часто подорожували з гастролями в одному купе.

Ауріка Ротару зі Світланою Білоножко (ззаду молодший син Віталія Білоножка – Євген) фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Павло Зібров біля труни Білоножка фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Павло Зібров та Світлана Білоножко фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Провів в останню путь свого колегу по сцені також легендарний виконавець та Народний артист Іво Бобул.

Іво Бобул на прощанні з Білоножком фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Вшанував памʼять легенди естради і виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Він підтримав Світлану Білоножко. Розповідаючи про Народного артиста, посадовець зазначив, що Білоножко був людиною, яка несла тепло, радість і любов одне до одного, а також що співак був чоловіком, який не просто мав любов шанувальників, а й був шанований як зразковий сімʼянин.

Глава Мінкульту Ростислав Карандєєв та Світлана Білоножко фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Також попрощатися з легендарним співаком прийшов народний депутат та кінопродюсер Микола Княжицький та Марина Ставнійчук – юристка, ексзаступниця глави Адміністрації президента.

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Нардеп Микола Княжицький фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Юристка Марина Ставнійчук фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Крім того, провести Білоножка в останню путь прийшов ведучий та Народний артист Василь Ілащук, а також композитор та Народний артист Олександр Злотник, який був автором багатьох пісень покійного виконавця.

Василь Ілащук (ліворуч) та Олександр Злотник (праворуч) фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Телеведучий, поет-пісняр та Народний артист Петро Мага теж відвідав церемонію. Він написав десятки композицій для Віталія Васильовича та його дружини.

Телеведучий Петро Мага фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Серед знаменитостей також і співак Юрко Юрченко, який нині захищає Україну на фронті та український актор театру, кіно та дубляжу, Заслужений артист України Дмитро Лінартович, який теж у війську.

Фронтмен гурту Yurcash та військовий Юрко Юрченко фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Заслужений артист Дмитро Лінартович фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Також на прощанні була присутня Народна артистка України Надія Шестак з чоловіком, генералом СБУ Василем Крутовим.

Народна артистка Надія Шестак фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Генерал СБУ Василь Крутовий фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Крім того, прийшла на церемонію прощання зі своїм найкращим другом та колегою і Народна артистка України Алла Кудлай.

Алла Кудлай та Надія Крутова-Шестак фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зауважимо, патріарх Філарет висловив співчуття з приводу смерті співака Віталія Білоножка. Він відспівав артиста та помолився.

Патріарх Філарет фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

На церемонію прощання прийшов патріарх Філарет фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Патріарх Філарет та Світлана Білоножко фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Буринського району Сумської області. Закінчив Сумське музучилище, Київську національну консерваторію. Працював солістом Київського театру естради на Подолі, а потім – солістом Держтелерадіо. Артист виступав дуетом разом із дружиною Світланою Білоножко. У грудні 1995 року йому надали звання Народного артиста України. У 1999 році разом із дружиною заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості «Мелодія двох сердець». Паралельно Віталій Білоножко викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтва. Найвідомішими піснями артиста є: «Україно мати», «Боже, дай Україні волю!», «Давайте разом заспіваєм, браття», «Чарівнице», «Щоб ти щасливою була».

Нагадаємо, три місяці тому, 11 жовтня, у столиці прощались з Героєм України, Народною артисткою Ніною Митрофанівною Матвієнко. Тоді провести в останню путь легенду прийшли тисячі українців, серед яких було чимало знаменитостей.