Головна Країна Культура
search button user button menu button

Київ попрощався із Віталієм Білоножком. Фоторепортаж

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Київ попрощався із Віталієм Білоножком. Фоторепортаж
Прощання з Білоножком у Національній філармонії України
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

На церемонію прийшли відомі політики, Народні артисти, а також друзі та рідні Віталія Білоножка

9 січня на 71 році життя помер Народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради Віталій Білоножко. Дружина артиста, співачка Світлана Білоножко повідомила, що в її чоловіка у лікарні зупинилось серце.

Новина про смерть Віталія Білоножка стала несподіванкою для багатьох його друзів та колег в українському шоу-бізнесі. Хоча багато хто з них не бачився з артистом роками. Востаннє Віталій Білоножко виходив на сцену 2019 року. Він важко переніс пандемію коронавірусу і не виходив зі свого будинку. Усі світські заходи та благодійні концерти відвідувала лише його дружина.

Прощання із Віталієм Білоножком пройшло в Національній філармонії України (Володимирський узвіз, 2). У залі лунали пісні виконавця та транслювали відео з його концертів. Дружина артиста Світлана Білоножко приймала співчуття від багатьох людей, які прийшли вшанувати легенду естради.

Прощання з Віталієм Білоножком у Києві
Прощання з Віталієм Білоножком у Києві
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Труну співака прикрасили білими трояндами, а навколо розставили фото Білоножка, серед яких багато архівних світлин із дружиною. Біля труни – чимало вінків. Так, наприклад, квіти надіслали сімʼї співачок Софії Ротару та Світлани Лободи. До цього Ротару висловила співчуття про смерть Білоножка в Instagram. На саме ж прощання у столиці прийшла її сестра – Ауріка Ротару.

9 фото
На весь екран
Попрощатись з Народним артистом прийшли відомі українські зірки
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

На церемонію прощання прийшли відомі політики, Народні артисти, а також друзі та рідні Віталія Білоножка. 

Дружина Віталія Васильовича, Світлана Білоножко, з якою він прожив у шлюбі 47 років та разом відіграв тисячі концертів, у смутку приймає співчуття від колег та близьких.

Світлана Білоножко біля труни чоловіка
Світлана Білоножко біля труни чоловіка
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Крім того, прийшли на прощання сини Віталія Білоножка – Георгій та Євген, а також онук Віталій, який пригадав останню розмову з дідусем на Новий рік: «Він як завжди почав розповідати якісь історії з життя. Кожну майже розмову він закінчував зі словами «Віталій, не іскушай судьбу». І я завжди не дуже розумів, бо мені здавалося що дід тримав долю за руки».

Рідні прощаються з Білоножком
Рідні прощаються з Білоножком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Старший син Білоножка – Георгій та онук – Віталій
Старший син Білоножка – Георгій та онук – Віталій
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Молодший син Білоножка – Євген
Молодший син Білоножка – Євген
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Висловила свої співчуття родині Народна артистка України Ауріка Ротару, молодша сестра Софії Ротару, а також товариш та колега співака, Народний артист Павло Зібров, який подружився з Віталієм Білоножком ще в середині 1980-х. Упродовж 40 років вони відвідали, зокрема, з концертами безліч країн світу та міст України. Часто подорожували з гастролями в одному купе. 

Ауріка Ротару зі Світланою Білоножко (ззаду молодший син Віталія Білоножка – Євген)
Ауріка Ротару зі Світланою Білоножко (ззаду молодший син Віталія Білоножка – Євген)
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Павло Зібров біля труни Білоножка
Павло Зібров біля труни Білоножка
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Павло Зібров та Світлана Білоножко
Павло Зібров та Світлана Білоножко
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Провів в останню путь свого колегу по сцені також легендарний виконавець та Народний артист Іво Бобул.

Іво Бобул на прощанні з Білоножком
Іво Бобул на прощанні з Білоножком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Вшанував памʼять легенди естради і виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Він підтримав Світлану Білоножко. Розповідаючи про Народного артиста, посадовець зазначив, що Білоножко був людиною, яка несла тепло, радість і любов одне до одного, а також що співак був чоловіком, який не просто мав любов шанувальників, а й був шанований як зразковий сімʼянин.

Глава Мінкульту Ростислав Карандєєв та Світлана Білоножко
Глава Мінкульту Ростислав Карандєєв та Світлана Білоножко
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Також попрощатися з легендарним співаком прийшов народний депутат та кінопродюсер Микола Княжицький та Марина Ставнійчук – юристка, ексзаступниця глави Адміністрації президента.

Нардеп Микола Княжицький
Нардеп Микола Княжицький
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Юристка Марина Ставнійчук
Юристка Марина Ставнійчук
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Крім того, провести Білоножка в останню путь прийшов ведучий та Народний артист Василь Ілащук, а також композитор та Народний артист Олександр Злотник, який був автором багатьох пісень покійного виконавця.

Василь Ілащук (ліворуч) та Олександр Злотник (праворуч)
Василь Ілащук (ліворуч) та Олександр Злотник (праворуч)
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Телеведучий, поет-пісняр та Народний артист Петро Мага теж відвідав церемонію. Він написав десятки композицій для Віталія Васильовича та його дружини.

Телеведучий Петро Мага
Телеведучий Петро Мага
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Серед знаменитостей також і співак Юрко Юрченко, який нині захищає Україну на фронті та український актор театру, кіно та дубляжу, Заслужений артист України Дмитро Лінартович, який теж у війську.

Фронтмен гурту Yurcash та військовий Юрко Юрченко
Фронтмен гурту Yurcash та військовий Юрко Юрченко
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Заслужений артист Дмитро Лінартович
Заслужений артист Дмитро Лінартович
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Також на прощанні була присутня Народна артистка України Надія Шестак з чоловіком, генералом СБУ Василем Крутовим.

Народна артистка Надія Шестак
Народна артистка Надія Шестак
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Генерал СБУ Василь Крутовий
Генерал СБУ Василь Крутовий
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Крім того, прийшла на церемонію прощання зі своїм найкращим другом та колегою і Народна артистка України Алла Кудлай.

Алла Кудлай та Надія Крутова-Шестак
Алла Кудлай та Надія Крутова-Шестак
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зауважимо, патріарх Філарет висловив співчуття з приводу смерті співака Віталія Білоножка. Він відспівав артиста та помолився.

Патріарх Філарет
Патріарх Філарет
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
На церемонію прощання прийшов патріарх Філарет
На церемонію прощання прийшов патріарх Філарет
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Патріарх Філарет та Світлана Білоножко
Патріарх Філарет та Світлана Білоножко
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Буринського району Сумської області. Закінчив Сумське музучилище, Київську національну консерваторію. Працював солістом Київського театру естради на Подолі, а потім – солістом Держтелерадіо.

Артист виступав дуетом разом із дружиною Світланою Білоножко. У грудні 1995 року йому надали звання Народного артиста України. У 1999 році разом із дружиною заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості «Мелодія двох сердець». Паралельно Віталій Білоножко викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтва.

Найвідомішими піснями артиста є: «Україно мати», «Боже, дай Україні волю!», «Давайте разом заспіваєм, браття», «Чарівнице», «Щоб ти щасливою була».

Нагадаємо, три місяці тому, 11 жовтня, у столиці прощались з Героєм України, Народною артисткою Ніною Митрофанівною Матвієнко. Тоді провести в останню путь легенду прийшли тисячі українців, серед яких було чимало знаменитостей.

Читайте також: Щемливе прощання рідних з Білоножком (фото, відео)
Теги: народний артист співак артист Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У зйомках кліпу брали участь понад 100 талановитих дітей з України та Латвії
Лобода на Різдво вбралася в ангела і заспівала легендарного «Щедрика» (відео)
25 грудня, 2023, 14:22
Співачка Laliko, яка переспівала твір В'ячеслава Хурсенка «Соколята»
«Квартал 95» відповів на звинувачення доньки Хурсенка щодо авторських прав
3 сiчня, 21:57
Білоножка проведуть в останню путь у п'ятницю, 12 січня
Смерть Віталія Білоножка: оголошено дату і місце прощання
9 сiчня, 20:17
Свої стосунки із коханим чоловіком, іспівачка тримає у секреті
Співачка Могилевська пояснила, чому досі не стала мамою
26 грудня, 2023, 09:22
Знаменитості могли стати жертвами корупційних схем
З благодійним фондом скандального Гринкевича співпрацювали десятки артистів: перелік
10 сiчня, 11:26
Віталій Білоножко з дружиною Світланою
Смерть Віталія Білоножка: зірки згадують, яким був митець
9 сiчня, 21:09
Навіть в останні дні свого життя легендарна співачка не забувала про Україну
Тоня Матвієнко розчулила до сліз аудіозаписом останніх слів своєї зіркової матері
6 сiчня, 18:02
За словами співачки, вони мають багато спільних інтересів.
Українська співачка розсекретила ім'я свого чоловіка, молодшого за неї на 18 років
10 сiчня, 18:41
Народный артист, патриот, популяризатор семейного творчества и главный баритон эстрадной сцены. Это все о Виталии Билоножке
Умер Народный артист Украины Виталий Билоножко
9 сiчня, 14:15

Культура

Київ попрощався із Віталієм Білоножком. Фоторепортаж
Київ попрощався із Віталієм Білоножком. Фоторепортаж
Щемливе прощання рідних із Білоножком (фото, відео)
Щемливе прощання рідних із Білоножком (фото, відео)
УПЦ МП досі служить Росії. Новий настоятель Лаври показав докази (фото)
УПЦ МП досі служить Росії. Новий настоятель Лаври показав докази (фото)
Відбулося жеребкування фіналістів Нацвідбору на Євробачення: порядок виступів
Відбулося жеребкування фіналістів Нацвідбору на Євробачення: порядок виступів
Смерть Віталія Білоножка: оголошено дату і місце прощання
Смерть Віталія Білоножка: оголошено дату і місце прощання
Сто років від дня народження Сергія Параджанова: згадуємо легенду кіно
Сто років від дня народження Сергія Параджанова: згадуємо легенду кіно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)
20K
Ранок в Україні розпочався з повітряної тривоги (оновлено)
18K
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
16K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Щемливе прощання рідних із Білоножком (фото, відео)
9440
УПЦ МП досі служить Росії. Новий настоятель Лаври показав докази (фото)

Новини

Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Сьогодні, 10:59
За добу найбільше ворожих атак відбулося на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Удари по єменських хуситах, Росія скликає Радбез ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 04:59
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ (фото)
Вчора, 13:21

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua