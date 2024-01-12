Київ попрощався із Віталієм Білоножком. Фоторепортаж
На церемонію прийшли відомі політики, Народні артисти, а також друзі та рідні Віталія Білоножка
9 січня на 71 році життя помер Народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради Віталій Білоножко. Дружина артиста, співачка Світлана Білоножко повідомила, що в її чоловіка у лікарні зупинилось серце.
Новина про смерть Віталія Білоножка стала несподіванкою для багатьох його друзів та колег в українському шоу-бізнесі. Хоча багато хто з них не бачився з артистом роками. Востаннє Віталій Білоножко виходив на сцену 2019 року. Він важко переніс пандемію коронавірусу і не виходив зі свого будинку. Усі світські заходи та благодійні концерти відвідувала лише його дружина.
Прощання із Віталієм Білоножком пройшло в Національній філармонії України (Володимирський узвіз, 2). У залі лунали пісні виконавця та транслювали відео з його концертів. Дружина артиста Світлана Білоножко приймала співчуття від багатьох людей, які прийшли вшанувати легенду естради.
Труну співака прикрасили білими трояндами, а навколо розставили фото Білоножка, серед яких багато архівних світлин із дружиною. Біля труни – чимало вінків. Так, наприклад, квіти надіслали сімʼї співачок Софії Ротару та Світлани Лободи. До цього Ротару висловила співчуття про смерть Білоножка в Instagram. На саме ж прощання у столиці прийшла її сестра – Ауріка Ротару.
На церемонію прощання прийшли відомі політики, Народні артисти, а також друзі та рідні Віталія Білоножка.
Дружина Віталія Васильовича, Світлана Білоножко, з якою він прожив у шлюбі 47 років та разом відіграв тисячі концертів, у смутку приймає співчуття від колег та близьких.
Крім того, прийшли на прощання сини Віталія Білоножка – Георгій та Євген, а також онук Віталій, який пригадав останню розмову з дідусем на Новий рік: «Він як завжди почав розповідати якісь історії з життя. Кожну майже розмову він закінчував зі словами «Віталій, не іскушай судьбу». І я завжди не дуже розумів, бо мені здавалося що дід тримав долю за руки».
Висловила свої співчуття родині Народна артистка України Ауріка Ротару, молодша сестра Софії Ротару, а також товариш та колега співака, Народний артист Павло Зібров, який подружився з Віталієм Білоножком ще в середині 1980-х. Упродовж 40 років вони відвідали, зокрема, з концертами безліч країн світу та міст України. Часто подорожували з гастролями в одному купе.
Провів в останню путь свого колегу по сцені також легендарний виконавець та Народний артист Іво Бобул.
Вшанував памʼять легенди естради і виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Він підтримав Світлану Білоножко. Розповідаючи про Народного артиста, посадовець зазначив, що Білоножко був людиною, яка несла тепло, радість і любов одне до одного, а також що співак був чоловіком, який не просто мав любов шанувальників, а й був шанований як зразковий сімʼянин.
Також попрощатися з легендарним співаком прийшов народний депутат та кінопродюсер Микола Княжицький та Марина Ставнійчук – юристка, ексзаступниця глави Адміністрації президента.
Крім того, провести Білоножка в останню путь прийшов ведучий та Народний артист Василь Ілащук, а також композитор та Народний артист Олександр Злотник, який був автором багатьох пісень покійного виконавця.
Телеведучий, поет-пісняр та Народний артист Петро Мага теж відвідав церемонію. Він написав десятки композицій для Віталія Васильовича та його дружини.
Серед знаменитостей також і співак Юрко Юрченко, який нині захищає Україну на фронті та український актор театру, кіно та дубляжу, Заслужений артист України Дмитро Лінартович, який теж у війську.
Також на прощанні була присутня Народна артистка України Надія Шестак з чоловіком, генералом СБУ Василем Крутовим.
Крім того, прийшла на церемонію прощання зі своїм найкращим другом та колегою і Народна артистка України Алла Кудлай.
Зауважимо, патріарх Філарет висловив співчуття з приводу смерті співака Віталія Білоножка. Він відспівав артиста та помолився.
Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Буринського району Сумської області. Закінчив Сумське музучилище, Київську національну консерваторію. Працював солістом Київського театру естради на Подолі, а потім – солістом Держтелерадіо.
Артист виступав дуетом разом із дружиною Світланою Білоножко. У грудні 1995 року йому надали звання Народного артиста України. У 1999 році разом із дружиною заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості «Мелодія двох сердець». Паралельно Віталій Білоножко викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтва.
Найвідомішими піснями артиста є: «Україно мати», «Боже, дай Україні волю!», «Давайте разом заспіваєм, браття», «Чарівнице», «Щоб ти щасливою була».
Нагадаємо, три місяці тому, 11 жовтня, у столиці прощались з Героєм України, Народною артисткою Ніною Митрофанівною Матвієнко. Тоді провести в останню путь легенду прийшли тисячі українців, серед яких було чимало знаменитостей.
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