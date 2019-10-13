У Києві сталася стрілянина під час затримання поліцією чотирьох осіб з автоматом і гранатами



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Фото Нацполіції

Головного фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України

Столичні правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, які у вечері 12 жовтня влаштували стрілянину у Голосіївському районі міста Києва.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві на Facebook.

«Учора близько 21:40 до поліції надійшло повідомлення від киянина про те, що на вулиці Пирогівський шлях невідомі влаштували стрілянину, а потім поїхали на автомобілі у невідомому напрямку. За викликом відразу виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками. Одночасно оперативний черговий відправив орієнтування зловмисників і транспортного засобу всім нарядам поліції», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці під час відпрацювання прилеглої території виявили біля зупинки громадського транспорту 9 предметів, схожих на гільзи, котрі були вилучені та відправлені на експертизу.

«Невдовзі на вулиці Заболотного співробітники патрульної поліції помітили автівку, яка підпадала під орієнтування, та зупинили її. У салоні знаходилося четверо чоловіків, а під час огляду машини поліцейські виявили предмет, схожий на автомат, шість предметів, схожих на гранати Ф-1, РГД-5 та УЗРГМ-2. Правопорушниками виявилися мешканці Києва та Київської області – 1961, 1974, 1986, 1994 років народження. Один із них раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічне правопорушення», – розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

У подальшому під час невідкладного обшуку за місцем його мешкання правоохоронці знайшли і вилучили близько 30 порожніх магазинів від пістолета ТТ, 5 магазинів від пістолета Макарова, 3 магазина від пістолета Марголін, а також стартовий пістолет.

Головного фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а з іншими учасниками події наразі проводяться слідчі дії. Усі речові докази вилучено і відправлено на експертизу.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Академіка Заболотного поблизу тютюнової фабрики затримали водія та пасажирів автомобіля Ford Focus, в салоні якого знайшли зброю та вибухівку.

Як повідомлялося, у Києві на вулиці Панельна в результаті масової бійки загинув молодий хлопець 1996 року народження.