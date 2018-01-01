В Одесі чоловік забарикадувався у квартирі та стріляв по перехожих

Нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння

Вранці 20 січня в Одесі 49-річний чоловік забарикадувався у квартирі і почав з вікна стрілянину. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін. За його словами, нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Квартиру довелося брати штурмом. «Неадекват забарикадувався у



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Фото: dumskaya.net Задля деблокування квартири було використано КОРД

Нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння

Вранці 20 січня в Одесі 49-річний чоловік забарикадувався у квартирі і почав з вікна стрілянину. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін.

За його словами, нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Квартиру довелося брати штурмом.

«Неадекват забарикадувався у квартирі і почав з вікна стрільбу по людях похилого віку. Використовував гвинтівку калібру 4,6 мм. Разом із КОРД взяли штурмом», - написав Головін у Facebook.

Під час штурму нападник намагався стріляти у поліцейських та кидав під ноги піротехніку.

Наразі підозрюваний затриманий по ч. 4 ст. 296 ККУ. У результаті штурму потерпілих немає.

Нагадаємо, поліцейський, який дістав тяжке вогнепальне поранення під час затримання Валентина Дорошенка, що розпочав стрілянину в Одесі, помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси сталася перестрілка.

Чоловік, який поранив трьох поліцейських і був убитий їх колегами у центрі Одеси, — відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко.

57-річний чоловік називав себе членом «партії Сталіна» і лідером об'єднання «ЗУБР» ( «За Україну, Білорусь і Росію»), в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.