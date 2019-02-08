У Києві стартувала серія концертів Live Jazz Monday



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Концерти у Caribbean Club Concert-Hall

У столичному концерт-холі - джаз від кращих музикантів країни

У концерт-холі Caribbean Club Concert-Hall стартувала серія джазових концертів Live Jazz Monday, яка дозволить відволіктись від буденності та занурить у дивовижну музичну атмосферу.

11 лютого у Caribbean Club Concert-Hall зіграє один з найепатажніших та найромантичніших саксофоністів країни - Володимир Лебедєв та LEBEDEV Band. Музиканти представлять авторські аранжування, в яких вдало поєднується вигадливий мікс фьюжну, джазу, фанку та блюзу, який не залишить нікого байдужим.

18 лютого у рамках Live Jazz Monday виступить акапельний квінтет «United People». В складі гурту 5 талановитих та чарівних вокалісток, які через свою музику розкриють різні грані всеохоплюючого кохання. «United People» співає в жанрі Neo A Capella. У їх творчості вибуховий мікс джазу, фривольного фанку, року, вокальна імпровізація та драйвовий бітбокс. На концерті girls band презентує нову збірку авторських пісень «New Songs» про найпотужнішу та найсвітлішу силу у світі - любов.

25 лютого хвилю джазу підхопить гурт одного з кращих барабанщиків Європи - Тріо Олександра Муренко. Важко порахувати артистів та гурти, з якими грав Олександр Муренко, серед них: Тіна Кароль, Усейн Бекіров, Eriс Moor, Лаура Марті, ТНМК, Схід-side та багато інших. Виступи Тріо Олександра Муренко - велика рідкість та концерт, що сповнений музичних сюрпризів та несподіваного звучання.

І на цьому Live Jazz Monday не завершується.