  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві стартувала серія концертів Live Jazz Monday

    • Розсилка
    Концерти у&nbsp;<span>Caribbean Club Concert-Hall</span> - У Києві стартувала серія концертів Live Jazz Monday
    Концерти у Caribbean Club Concert-Hall

    У столичному концерт-холі - джаз від кращих музикантів країни

    У концерт-холі Caribbean Club Concert-Hall стартувала серія джазових концертів Live Jazz Monday, яка дозволить відволіктись від буденності та занурить у дивовижну музичну атмосферу.

    11 лютого у Caribbean Club Concert-Hall зіграє один з найепатажніших та найромантичніших саксофоністів країни - Володимир Лебедєв та LEBEDEV Band. Музиканти представлять авторські аранжування, в яких вдало поєднується вигадливий мікс фьюжну, джазу, фанку та блюзу, який не залишить нікого байдужим.

    18 лютого у рамках Live Jazz Monday виступить акапельний квінтет «United People». В складі гурту 5 талановитих та чарівних вокалісток,  які через свою музику розкриють різні грані всеохоплюючого кохання. «United People» співає в жанрі Neo A Capella. У їх творчості вибуховий мікс джазу, фривольного фанку, року, вокальна імпровізація та драйвовий бітбокс. На концерті girls band презентує нову збірку авторських пісень «New Songs» про найпотужнішу та найсвітлішу силу у світі - любов.

    25 лютого хвилю джазу підхопить гурт одного з кращих барабанщиків Європи - Тріо Олександра Муренко. Важко порахувати артистів та гурти, з якими грав Олександр Муренко, серед них: Тіна Кароль, Усейн Бекіров, Eriс Moor, Лаура Марті, ТНМК, Схід-side та багато інших. Виступи Тріо Олександра Муренко - велика рідкість та концерт, що сповнений музичних сюрпризів та несподіваного звучання.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві стартувала серія концертів Live Jazz Monday
    У Києві стартувала серія концертів Live Jazz Monday
    У Києві стартувала серія концертів Live Jazz Monday
    У Києві стартувала серія концертів Live Jazz Monday

    І на цьому Live Jazz Monday не завершується.

    Читайте також
    Київ музика кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ