У Києві стартував міжнародний конгрес медичного туризму

У 2019 році в середньому один медичний турист залишав у Києві близько $3 тис.

Київ вже втретє приймає міжнародний конгрес медичного туризму Medical Travel Exhibition and Conference «MTEC-2021». У відкритті конгресу взяли участь заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, начальниця Управління туризму і промоцій КМДА Марина Радова та депутатка Київської міської ради Алла Шлапак, повідомляє пресслужба КМДА.

«Коли ми відкривали перший такий захід і планували розвивати напрям медичного туризму, то ми потрапили в кризу, яку спричинила пандемія коронавірусу. Тоді туризм у всьому світу зупинився. Але зараз ми вже навчилися з цим жити і цей період ми змогли використати для пошуку нових шляхів розвитку. Цього року почалось відновлення туризму, про що свідчить туристичний збір, який на жовтень вже становить 46 мільйонів гривень. Тобто, туристи повертаються. Повертаються й медичні туристи. Нашим клінікам є що запропонувати іноземцям, адже вартість медичних послуг у нас відносно невисока, а якість – на європейському рівні. І вони користуються попитом серед туристів, в першу чергу, з арабських країн. Я вірю, що ця сфера може стати однією із ключових в індустрії, а місто завжди буде її підтримувати», – зазначила Марина Хонда.

Чиновниця також додала що, за І півріччя 2021 року Київ відвідали 308,4 тис. іноземців, що на 12 % більше, ніж за аналогічний період 2020 року (276,6 тис. осіб).

За словами Хонди, медичний туризм – один із найприбутковіших напрямів. У 2019 році в середньому один медичний турист залишав у Києві близько $3 тис. За орієнтовними підрахунками внесок 70 тис. медичних туристів в економіку країни склав близько $200 мільйонів. Понад 700 клінік із сучасним обладнанням та висококваліфікованим персоналом, які увійшли у рейтинг doc.ua, в яких застосовують європейські протоколи лікування, надають якісний сервіс та супровід іноземних та вітчизняних пацієнтів.

Основними напрямами лікування у іноземних пацієнтів є:

офтальмологія;

реабілітація;

пластична хірургія;

естетична медицина;

репродукція;

стоматологія;

клітинна терапія;

кардіохірургія.

Міжнародний конгрес медичного туризму Global Healthcare Travel Forum – це глобальний майданчик, який щороку збирає провідних провайдерів медичного та оздоровчого туризму, представників профільних асоціацій – членів Global Healthcare Travel Council, провідних експертів із багатьох країн, які будуть давати корисні поради щодо розвитку цієї галузі, сучасних трендів, маркетингу, дієвих інструментів, ефективних стратегій, інновацій у медицині для промоції на потенціальних для України ринках.