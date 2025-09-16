Головна Київ Новини
У Києві стартував осінній місячник з благоустрою та озеленення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Основною метою заходу є підготовка Києва до зими
фото: Департамент територіального контролю міста Києва

Столична влада закликає всіх небайдужих приєднатися до заходів осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Києва

З 15 вересня 2025 року у столиці розпочався осінній місячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент територіального контролю міста Києва.

Зазначається, що основною метою заходу є підготовка Києва до зими: у цей період посилиться інспектування та проводитимуться виїзні наради для швидкого вирішення проблемних питань.

У межах місячника планується активне залучення комунальних служб, мешканців Києва, лідерів думок, громадських організацій та представників бізнесу до заходів із прибирання територій, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, усунення незаконної реклами та графіті, а також боротьби зі стихійною торгівлею та паркуванням на зелених зонах. Також ключовим пріоритетом стане робота зі зверненнями громадян, обіцяють у департаменті.

фото: Департамент територіального контролю міста Києва

Наголошується, що критерії оцінки роботи районних адміністрацій визначені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) №49 від 11 вересня 2025 року. Основні показники включають: результат реагування на звернення киян через Контактний Центр 1551 щодо прибирання гілок та листя, стихійних сміттєзвалищ, сміття та прибирання прибудинкових територій. Традиційно оцінюватиметься боротьба з графіті, неналежним санітарним станом територій, паркуванням на зелених зонах і незаконними рекламними оголошеннями.

Центральним заходом місячника стане загальноміська толока, яка відбудеться у Всесвітній день прибирання World Cleanup Day 20 вересня 2025 року. У кожному районі визначено головні місця для прибирання.

Департамент територіального контролю міста Києва закликає всіх небайдужих приєднатися до заходів осіннього місячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація запустила нову ініціативу #ЗапитайІнспектора, яка дозволить мешканцям напряму звертатися до Департаменту територіального контролю КМДА черех Facebook. Цей крок покликаний покращити комунікацію та оперативність реагування на проблеми благоустрою в столиці.

Киянам пропонується публікувати дописи на своїх сторінках у Facebook, описуючи проблеми, пов'язані з благоустроєм (наприклад, захоплення зелених зон, незаконні конструкції тощо), і додавати хештег #ЗапитайІнспектора. Фахівці Департаменту територіального контролю, які постійно моніторять соціальні мережі, оперативно знайдуть такий пост, відреагують на нього та нададуть відповідь автору звернення.

