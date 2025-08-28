Під завалами будинку на Дарниці можуть перебувати щонайменше три тіла – Клименко

Відомо щонайменше про чотирьох загиблих та 30 поранених

Російські війська вдарили ракетами по цивільний інфраструктурі Дарницького району Києва. Під завалами будинку на вулиці Бориспільській можуть перебувати як мінімум три тіла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника МВС Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

За словами Клименка, внаслідок атаки постраждали близько 80 будинків. Рятувальники знайшли уламки ракет, однак інформацію про їхній тип коментуватимуть інші служби.

Під завалами будинку на Дарниці можуть перебувати як мінімум три тіла, - голова МВС



ДСНС знайшли уламки російської ракети. pic.twitter.com/49Dv0GqCV4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 28, 2025

На одній із локацій працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС «Дельта». З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди.

Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб могли швидше працювати рятувальники. Всього по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських.

Поліція Києва працює з постраждалими. Понад 60 слідчо-оперативних груп уже на місцях - приймають заяви громадян, фіксують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Під ударом перебував Київ. За попередніми даними, внаслідок атаки загинуло четверо киян та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомлялося, у деяких районах Києва через атаку російських окупантів зафіксовано забруднення атмосферного повітря: індекс якості повітря досягнув значення 182.

До слова, уночі російська окупаційна армія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атакою опинився парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.