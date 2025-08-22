День Незалежності 2025: події у Києві, які варто відвідати

24 серпня Київ святкуватиме 34-ту річницю Незалежності

Святковий день у Києві 24 серпня буде наповнений різноманітними подіями – від ранкового забігу у вишиванках до концертів та екскурсій. «Главком» підготував перелік найцікавіших заходів, які допоможуть відзначити День Незалежності України, вшанувати її історію та культуру.

Традиційний «Забіг у вишиванках» у ВДНГ

Святковий ранок 24 серпня в Києві розпочнеться з традиційного «Забігу у вишиванках» на ВДНГ. Захід стартує о 7:00 в Урбан-парку, об'єднуючи спорт, патріотизм і благодійність.

Учасники можуть обрати дистанції на 5, 10 чи 21 км, а також долучитися до скандинавської ходьби або дитячих забігів. Частину коштів, зібраних під час заходу, передадуть на благодійність, а для військовослужбовців участь є безкоштовною.

Організатори зазначають, що забіг став символом єдності та підтримки українських захисників. Учасникам потрібно зареєструватися до 22 серпня.

Місце проведення: ВДНГ. пр. Глушкова, 1.

Виставка «Пилип Орлик. Шлях гетьмана»

Національний заповідник «Гетьманська столиця» спільно з Музеєм книги і друкарства України підготували виставковий проєкт «Пилип Орлик. Шлях гетьмана». Це перша виставка, яка розкриває багаторічну зовнішньополітичну діяльність Гетьмана на європейській арені задля здобуття свободи «козацької нації» та творення антиросійської коаліції.

Виставку можна оглянути в Музеї книги і друкарства України з 24 червня до 1 грудня 2025 року фото:: mkdu.com.ua

Основою виставки є оригінальні експонати: стародруки, книги, мапи, гравюри, картини, кахлі, зброя з колекцій Національного заповідника «Гетьманська столиця» і Музею книги і друкарства України.

Доповнюють тему копії документів з Центрального державного історичного архіву України, Інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського, архівів Швеції, Польщі та Франції. Вперше загалу представляються копії документів з Державного архіву Швеції, виявлені істориками заповідника в 2024 р. за підтримки Міністерства закордонних справ України.

Виставку можна оглянути в Музеї книги і друкарства України з 24 червня до 1 грудня 2025 р.

Виставка прапорів «Символ волі та незламності»

До Дня Державного прапора України у музеї «Київська фортеця» відбудеться виставка прапорів з власних фондів «Символ волі та незламності».

Місце проведення: Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул.Госпітальна, 24-А.

Екскурсія-квест «Козацькі таємниці Подолу»

«Цікавий Київ» запрошує на захопливу екскурсію-квест «Козацькі таємниці Подолу», яка перенесе вас у часи наших національних героїв. Це чудова нагода поринути в історію та дізнатися більше про козацький Київ XVIII століття.

Під час прогулянки ви дізнаєтесь, які місця були найпопулярнішими для побачень, а також духовного та фізичного зцілення, позмагаєтеся у спритності та кмітливості, з'ясуєте, чому іноземці боялись українських жінок, дізнаєтесь таємний рецепт довголіття від знатного козацького сотника, відкриєте у собі надзвичайні здібності, якими володіли козаки-характерники.

Частина прибутку з екскурсії буде передана на користь ЗСУ колаж: Цікавий Київ

Місце збору: Пам`ятник Григорію Сковороді на Контрактовій площі

Участь в екскурсії платна, частина прибутку буде передана на підтримку Збройних сил України.

Благодійний кінопоказ «Вавілон ХХ» у «Жовтні»

«Довженко-Центр» показує режисерський дебют Івана Миколайчука. Усі кошти, виручені з продажу квитків, передадуть на підтримку інституції.

«Вавілон ХХ» – режисерський дебют одного з найзнаковіших митців українського кіно. Іван Миколайчук не лише поставив стрічку, а й написав до неї сценарій за мотивами роману «Лебедина зграя» Василя Земляка, зіграв головну роль і створив музику. Фільм став унікальним прикладом народно-романтичної кінобувальщини та зберіг свій особливий дух попри цензуру, редактуру та вирізані сцени. «Вавілон ХХ» сьогодні – голос живої традиції, що здатна пробудити пам’ять.

Місце проведення: Костянтинівська, 26. 24 серпня, початок о 14:00.

Показ експериментального фільму художниці Salt Salome на Кудрявці

У культурному просторі «Кудрявка» відбудеться прем’єрний показ фільму «Я не там, де ти думаєш, що я є. Я там, де ти впевнений, що мене немає» художниці Salt Salome (Анна Зацарінна).

12-хвилинна стрічка знята у Казахстані та змонтована в Україні. Це роздуми про колективну травму через особистий погляд мисткині на родинний досвід масових депортацій народів до Казахстану в першій половині XX століття.

Місце проведення: Кудрявська, 16, з 09:00 до 22:00

Концерт «День Незалежності України. Хорея Козацька»

До Дня відновлення незалежності України відбудеться концерт уславленого гурту «Хорея козацька».

У репертуарі гурту – українські народні пісні та міські романси, марші та стрілецькі пісні, канти та псальми. Це той музичний доробок, який виразно ілюструє український народ у різних обставинах: на дозвіллі, у церкві, на війні. Це музика, що пройшла до нас крізь роки існування та переспівів, крізь заборони совіцької влади і нашу неуважність до цього культурного прошарку. Та зараз вона звучить і свідчить про життя українців століття тому.

Місце проведення: Національна філармонія України, Володимирський узвіз, 2.

Українські пісні у виконанні оркестру на терасі River Mall

Симфонічний оркестр, літній захід сонця та щемке, рідне звучання пісень «Україна», «Києве мій», «Хрещатик», хітів «Океану Ельзи», ВВ, Скрябіна та інших виконавців. Ви почуєте спеціальну програму від ACONCERT до свята у виконанні GosOrchestra.

Концерт відбудеться на просторій терасі з видом на вечірні схили Дніпра та неймовірними заходами сонця.

Симфонічний оркестр, літній захід сонця та щемке, рідне звучання пісень чекає на відвідувачів концерту фото з відкритих джерел

Для вас виступатиме симфонічний оркестр GosOrchestra – віртуози сучасного звучання, які перетворюють знайому музику на мистецтво. У складі – найкращі музиканти країни, а репертуар налічує понад 200 творів в унікальних авторських аранжуваннях.

Місце проведення: Тераса River Mall, Дніпровська набережна, 12 .

Podil JAZZ у «КультМотиві»

Вечірній джаз у подільському дворику від гітариста Івана Литвинова та вокаліста Дмитра Войтеха.

На події буде два види розсадки – фан-зона та місця за столом.

Місце проведення: Спаська, 36/31. Початок о 19:00.

12 безплатних екскурсій Києвом

Управління туризму та промоцій КМДА і Київський центр розвитку туризму організували 12 безплатних екскурсій столицею. Зокрема, під час прогулянки «Незалежність в особистостях» відвідувачі зможуть більше дізнатися про особистостей, які формували ідею незалежної України – від князя Ярослава Мудрого до Лесі Українки, Миколи Лисенка, Георгія Нарбута та інших діячів культури. Упродовж екскурсії «Шляхами українського права» учасники слухатимуть про те, як студенти писали правові акти, який найбільший успіх Центральної Ради на міжнародній арені та як перекладач Біблії розробляв церковну реформу.

Деталі про екскурсії та участь у них – за посиланням.