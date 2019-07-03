У Києві судитимуть адвокатесу, яка заволоділа майном на 10 млн грн



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Адвокатеся зі спільниками підробила документи на чуже нерухоме майно

Київською місцевою прокуратурою № 10 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно адвокатеси, яка у 2016 році за попередньою змовою з групою осіб, використовуючи підроблені документи, заволоділа правом власності на об’єкти нерухомого майна, чим завдано збитків фізичним особам на загальну суму майже 10 млн грн. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Шахрайські дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України (шахрайство, підробка документів та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом)

Обвинувальний акт стосовно другого фігуранта на даний час також розглядається у суді.

За вчинення вказаних злочинів, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно зловмисника, який на підставі підроблених документів незаконно продав квартиру, що належала 84-річній киянці.