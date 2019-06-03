У Києві судитимуть бухгалтера підприємства, викритого у привласненні 7,5 млн грн



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Бухгалтеру загрожує до 12 років позбавлення волі

Київською місцевою прокуратурою №5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно головного бухгалтера товариства за обвинуваченням у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та підроблені офіційних документів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Установлено, що 56-річний чоловік, працюючи на посаді головного бухгалтера акціонерного товариства, скориставшись довірою керівництва та своїм службовим становищем, за два дні перевів на свій особистий та рахунки фіктивних підприємств грошові кошти на загальну суму 7,5 млн гривень з метою розпорядитися ними на власний розсуд. Крім того, зловмисник, діючи за аналогічною схемою заволодіння коштів підприємства, намагався заволодіти ще 2,5 мільйонами гривень, проте не довів злочин до кінця», - розповіли в прокуратурі.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, Київською місцевою прокуратурою №6 за оперативного супроводу СБУ направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Київської філії ПАТ «МарфінБанк» обвинуваченої у зловживанні службовим становищем та привласненні коштів банку на суму в понад 6 млн доларів США.