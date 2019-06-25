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    У Києві судитимуть маніяка, який ґвалтував жінок у торговельному центрі

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    <div class="alt">Затриманий - 29-річний житель Полтави</div> <div class="copy"></div> - У Києві судитимуть маніяка, який ґвалтував жінок у торговельному центрі
    Затриманий - 29-річний житель Полтави
    Фото: Прокуратура Києва

    Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років

    Київською місцевою прокуратурою №5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 29-річного жителя міста Полтава за вчинення сексуального насильства над жінками. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Нагадаємо, інцидент стався в березні цього року у жіночих вбиральнях ТЦ «Епіцентр» у Києві. Чоловік, прикривши обличчя медичною маскою, вривався у кабінки до жінок та за допомогою фізичного насильства вчиняв дії сексуального характеру.

    За результатами слідства, чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 КК України (сексуальне насильство).

    Чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

    Наразі місцевою прокуратурою обвинувальний акт відносно зловмисника скеровано до суду.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

    Нагадаємо також, що нещодавно на Оболоні затримали двох підозрюваних у зґвалтуванні дівчини.

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