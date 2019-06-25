У Києві судитимуть маніяка, який ґвалтував жінок у торговельному центрі
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років
Київською місцевою прокуратурою №5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 29-річного жителя міста Полтава за вчинення сексуального насильства над жінками. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
Нагадаємо, інцидент стався в березні цього року у жіночих вбиральнях ТЦ «Епіцентр» у Києві. Чоловік, прикривши обличчя медичною маскою, вривався у кабінки до жінок та за допомогою фізичного насильства вчиняв дії сексуального характеру.
За результатами слідства, чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 КК України (сексуальне насильство).
Чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Наразі місцевою прокуратурою обвинувальний акт відносно зловмисника скеровано до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Нагадаємо також, що нещодавно на Оболоні затримали двох підозрюваних у зґвалтуванні дівчини.