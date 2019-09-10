У столиці судитимуть підлітків, які побили чоловіка і зняли це на відео



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Кричущий інцидент стався 18 червня на Виноградарі

Київською місцевою прокуратурою №7 скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох неповнолітніх, які з хуліганських мотивів завдали тілесних ушкоджень 51-річному чоловіку.

Кричущий інцидент стався 18 червня цього року на території житлового масиву Виноградар у Подільському районі столиці, нагадує пресслужба прокуратури Києва.

«Побачивши у дворі житлового будинку чоловіка, який здався їм безхатьком, молодики почали по черзі наносити йому удари по різних частинах тіла. На його прохання зупинитися та не чіпати його, зловмисники не реагували. Більше того, свої дії підлітки знімали на мобільний телефон та в подальшому виклали відеозапис у соціальну мережу», - розповіли в прокуратурі.

Дії підлітків кваліфіковано за ч.ч. 2,3 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб).

Обвинувальний акт за вказаними статтями скеровано до Подільського районного суду для розгляду по суті.

У прокуратурі також зазначили, що один із підозрюваних навесні 2019 року вже був суджений за вчинення аналогічного кримінального правопорушення, яке виразилось в розпилюванні на вулиці сльозогінного газу в обличчя літніх жінок та фіксуванні вказаних дій на камеру мобільного телефону.