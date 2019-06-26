У Києві судитимуть сутенерів, які організували «бізнес» на Оболоні



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Сутенери втягнули у зайняття проституцією більше 7 жінок різного віку

Протиправний бізнес реалізовували в орендованих квартирах

Київською місцевою прокуратурою №5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно групи осіб, які втягували жінок у зайняття проституцією та займались сутенерством на території Оболонського району Києва. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Встановлено, що група осіб у складі трьох жінок та одного чоловіка втягнули у зайняття проституцією більше 7 жінок різного віку. Протиправний бізнес реалізовували в орендованих квартирах на території Оболонського району, де надавалися послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Половину отриманих грошових коштів жінки віддавали сутенерам.

За результатами слідства, вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України (втягнення осіб у зайняття проституцією та сутенерство, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, двом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та одному - у вигляді застави.

Наразі місцевою прокуратурою обвинувальний акт відносно зловмисників скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині затримали злочинну групу осіб, яка займалась організацією надання сексуальних послуг за гроші. Щодобовий дохід учасників незаконного бізнесу становив понад 20 тисяч гривень.