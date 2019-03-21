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    На Київщині викрито групу сутенерів, щоденний заробіток яких становив понад 20 тис. грн

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    Сутенерки&nbsp;розміщували рекламу в інтернеті - На Київщині викрито групу сутенерів, щоденний заробіток яких становив понад 20 тис. грн
    Сутенерки розміщували рекламу в інтернеті
    Фото: Нацполіція

    Сутенерами виявилися четверо молодих дівчат

    Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Київщини спільно зі співробітниками Васильківського відділу поліції та місцевою прокуратурою затримали злочинну групу осіб, яка займалась організацією надання сексуальних послуг за гроші. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

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    Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили сутенерів-організаторів, які забезпечували зайняття проституцією іншим особам на території області. Ними виявилися четверо молодих дівчат, віком 21-26 років.

    Вони знаходили жінок, яким пропонували роботу з надання сексуальних послуг. До свого бізнесу вони залучили 30 повій різного віку та здійснювали за ними цілодобовий контроль. 

    Також четвірка сутенерок виконувала функції диспетчерів та займалася розміщенням реклами в мережі Інтернет, надавала клієнтам відповідну інформацію. «Сексуальні» послуги коштували 800-5000 гривень за годину. 

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    На Київщині викрито групу сутенерів, щоденний заробіток яких становив понад 20 тис. грн
    На Київщині викрито групу сутенерів, щоденний заробіток яких становив понад 20 тис. грн
    На Київщині викрито групу сутенерів, щоденний заробіток яких становив понад 20 тис. грн
    На Київщині викрито групу сутенерів, щоденний заробіток яких становив понад 20 тис. грн
    На Київщині викрито групу сутенерів, щоденний заробіток яких становив понад 20 тис. грн

    Перевезення та безпеку повій здійснювали двоє чоловіків 24- та 33-річного віку.

    Щодобовий дохід учасників незаконного бізнесу становив понад 20 тисяч гривень. 

    Наразі всі учасники злочинної групи затримані у порядку ст. 208 КПК України і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

    Зловмисникам оголошено підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. У суді буде вирішуватись питання щодо обрання для них міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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