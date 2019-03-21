На Київщині викрито групу сутенерів, щоденний заробіток яких становив понад 20 тис. грн



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Сутенерки розміщували рекламу в інтернеті Фото: Нацполіція

Сутенерами виявилися четверо молодих дівчат

Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Київщини спільно зі співробітниками Васильківського відділу поліції та місцевою прокуратурою затримали злочинну групу осіб, яка займалась організацією надання сексуальних послуг за гроші. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили сутенерів-організаторів, які забезпечували зайняття проституцією іншим особам на території області. Ними виявилися четверо молодих дівчат, віком 21-26 років.

Вони знаходили жінок, яким пропонували роботу з надання сексуальних послуг. До свого бізнесу вони залучили 30 повій різного віку та здійснювали за ними цілодобовий контроль.

Також четвірка сутенерок виконувала функції диспетчерів та займалася розміщенням реклами в мережі Інтернет, надавала клієнтам відповідну інформацію. «Сексуальні» послуги коштували 800-5000 гривень за годину.

Перевезення та безпеку повій здійснювали двоє чоловіків 24- та 33-річного віку.

Щодобовий дохід учасників незаконного бізнесу становив понад 20 тисяч гривень.

Наразі всі учасники злочинної групи затримані у порядку ст. 208 КПК України і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

Зловмисникам оголошено підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. У суді буде вирішуватись питання щодо обрання для них міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.