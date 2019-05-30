На Київщині судитимуть збоченця, який ґвалтував своїх дочок і знімав це на відео



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20 листопада 2018 року батька-збоченця було затримано правоохоронними органами Фото: Нацполіція

Батько спільно зі своїм товаришем систематично вступали в статеві зносини з дівчатками

На Київщині скеровано до суду обвинувальний акт стосовно батька, який із товаришем упродовж двох років систематично ґвалтував своїх малолітніх дочок. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Під час досудового розслідування встановлено, що в м. Фастів Київської області батько двох дівчат з 2016 по листопад 2018 року спільно зі своїм товаришем систематично вступали в статеві зносини, ґвалтували, розбещували та задовольняли статеву пристрасть неприродним способом з його малолітніми дочками та їхньою малолітньою подругою. Встановлено, що вказані злочинні дії обвинувачені знімали на відео та поширювали в різноманітних закритих групах у месенджерах, отримуючи за це грошові кошти», - розповіли в прокуратурі.

Матір дівчат померла від важкої хвороби і займатися їх вихованням мав би батько.

Досудове розслідування завершено.

Сьогодні, 30 травня, прокуратурою обвинувальний акт скеровано до Фастівського міськрайонного суду Київської області для розгляду.

Наразі обвинувачений батько малолітніх потерпілих перебуває під вартою, а його знайомий, сплативши визначену судом заставу у розмірі 350 тис. грн, вийшов з-під варти.

У разі доведення в суді їх вини чоловіки можуть провести за ґратами наступні 15 років.

Нагадаємо, 20 листопада, чоловіків було затримано правоохоронними органами у порядку ст. 208 КПК України.