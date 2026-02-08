У Києві лунали вибухи: що відомо

Повітряну тривогу оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння

У Києві, а також у всіх областях України, окрім західних та низки південних, о 20:54 було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

«Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки», – ідеться у повідомленні.

Тим часом, мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в місті. О 21:37 пролунав відбій.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, з вечора 6 лютого й упродовж ночі 7 лютого противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Сили ППО знешкодии 406 із 477 цілей.

Так, у Київській області 7 лютого спалахнула пожежа в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.

Тим часом на Рівненщині є влучання у багатоповерхівку та пошкодження критичної інфраструктури.

Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.

Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів.

Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Згодом з'явилося повідомлення, що на Вінниччині постраждав навчальний заклад.

Крім того, 7 лютого ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. В обласному центрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси та інший автотранспорт.

Хмельниччина також потерпала від ракетно-дронової атаки. Поранення дістав один чоловік.